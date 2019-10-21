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ÇANAKKALE

İki keşif birden

Her köşesinden tarih fışkıran Anadolu topraklarında geçtiğimiz hafta iki önemli mezar keşfi yapıldı. Mersin’de astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos’un anıt mezarının olduğu alan ve Çanakale Biga’da 1900 yıllık bir kadın hekime ait mezar bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin Mezitli’de tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı içerisinde astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos’un anıt mezarının olduğu alan bulundu.
Mersin Mezitli’de tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı içerisinde astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos’un anıt mezarının olduğu alan bulundu.

Binlerce yıllık tarihe sahip Anadolu topraklarında geçtiğimiz hafta iki önemli mezar keşfi yapıldı. İlki Mersin Mezitli'de tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı içerisinde 315-245 yıllarında yaşamış olan astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının olduğu alanın bulunması. İkincisi ise Çanakkale Biga'daki Kemer köyü yakınında yer alan 2 bin 700 yıllık antik kent Parion'daki kazılarda 1900 yıllık kadın hekim mezarı ortaya çıkarılması.

  • Çanakkale’nin Biga ilçesi Kemer köyü yakınında yer alan 2 bin 700 yıllık antik kent Parion’daki kazılarda 1900 yıllık kadın hekim mezarı ortaya çıkarıldı.
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  • Antik kent Parion

AYDAKİ İLK KRATERE ADI VERİLMİŞ

Aratos'un mezarı olduğu iddia edilen görsel

Mezitli'deki kazıda tespit edilen Aratos'un mezarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Soli Pompeiopolis dünya tarihi için çok önemli bir antik kenttir. Aratos’un da mezarı burada. Aratos kimdir; Aratos dünyanın ilk uzay bilimcisi, matematikçi, büyük bir bilim adamı. Burada doğmuş, burada yaşamış ve burada anıt mezarı var. Aya ilk kez astronotlar gidip ilk adamı attığında, ilk kratere Aratos adı verilmiştir. Dünya tarafından bilinen bir isim. Biz de Türkiye’de Aratos adını daha çok duyurmak istiyoruz" dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜ GELİŞMİŞ

  • Çanakkale Biga'daki kazılarda ortaya çıkarılan hekim mezarıyla ilgili ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş bilgi verdi. "Bu mezar bizi çok heyecanlandırdı. Bir kadın mezarı ancak işin ilginç tarafı mezarda ele geçenler. Ele geçen buluntular bu kadının bir hekim olduğunu gösteriyor" diyen Keleş, "Geçen yıllarda hamam giriş kapısının üzerinde Hygieia motifinin yer aldığı bir mermer blok bulduk. Bu mezarla o buluntuyu birleştirdiğimizde Parion'da sağlık sektörünün çok gelişmiş olduğunu, bu hekimin Ophigenler sülalesine ait bir kadın hekim olabileceğini de ileri sürebiliriz. Bunu söylemek şu an için çok iddialı bir açıklama olabilir ama bütün bu buluntuları birleştirdiğimiz zaman Strabon’un vermiş olduğu bilgiler neden doğru olmasın" diye konuştu.

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