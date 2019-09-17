Gündem İki terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

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