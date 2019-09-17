İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.