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İki yaşındaki Yavuz 159 saat sonra enkazdan gülümseyerek çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki yaşındaki Yavuz Canbaz enkazdan 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipleri sevince boğan bu gelişmeyi anlatan madenci Bekir Yılmaz, "Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş." dedi.

19:03 . 12/02/2023 Pazar
IHA
İki yaşındaki Yavuz 159 saat sonra enkazdan gülümseyerek çıktı.

İki yaşındaki Yavuz 159 saat sonra enkazdan gülümseyerek çıktı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz’a ulaştı.

Hummalı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor.

"MELEKLER YARDIM ETMİŞ"

Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz,
"Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş.”
dedi.

155 saat sonra enkazdan çıkan çocuk: Bütün içecekleri bütün dondurmaları getirin
155 saat sonra enkazdan çıkan çocuk: Bütün içecekleri bütün dondurmaları getirin

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında bir çocuğa ulaştı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi enkazdan 155 saat sonra kurtardı. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı binanın enkazından daha önce de 6 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Çocuk
44 dakika önce
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İki yaşındaki Yavuz 159 saat sonra enkazdan gülümseyerek çıktı
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