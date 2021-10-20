Gündem İki yılda bin 453kişiye istihdam
İSTANBUL

İki yılda bin 453 kişiye istihdam

Zeytinburnu’ndaki iş potansiyelini insan kaynağı ile buluşturmak için yola çıkan Kariyer Merkezi, iki yılda bin 453 kişiyi işe yerleştirdi. Başvuruda bulunanların mülakatları plan dahilinde yapılarak, iş arayanlar mağdur edilmiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İki yılda bin 453 kişiye istihdam
Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kariyer Merkezi, iki yılda 1.453 kişiyi işe yerleştirdi.

Zeytinburnu’nda işveren ve işçiyi buluşturarak iş dinamiklerinin ilçe sınırları içerisinde tutmak adına, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kariyer Merkezi, iki yılda 1.453 kişiyi işe yerleştirdi.

İki yılda 10 bin 492 özgeçmiş toplayan Kariyer Merkezi, 624 firma ile temasa geçerek, 1.553 iş pozisyonu oluşturdu. Merkez bugüne kadar 45 bin 200 kişiyi işe yönlendirmeyi başardı. İlçedeki sosyal ve ekonomik faydanın arttırılması, yerel halkın yaşam kalitesinin sürdürebilir şekilde yükseltilmesi ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azaltılması açısından toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğe destek olmak için Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete alınan Kariyer Merkezi, Zeytinburnu’nda ikamet eden tüm kesimleri içeren bir işgücü piyasasının oluşmasına destek sağlıyor.

İŞ ARAMA SÜRECİ PLANLI YAPILIYOR

Zeytinburnu Kariyer Merkezi’ne müracaatta bulunanlara telefon, SMS ve mülakat görüşmelerinde birebir destek olunuyor.

Zeytinburnu Kariyer Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu mülakatlar iş arayanın görüşmeye kolayca ulaşabilmesini sağlıyor, işverenin tek tek randevu verme sorununu ortadan kaldırıyor. İş arama sürecinde bireylerin yalnız kalmasını önlemekte, özgüven ve cesaret içinde iş aramalarını, süreçten umutlu olmalarını ve yetenek-kişilik özelliklerine uygun işe yönelmelerini sağlıyor.

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