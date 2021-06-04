İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kiraz'ın posteri asıldı

Ekonomi

AB ve ASEAN havacılık anlaşmasına hazırlanıyor: İki bölge arasında yeni fırsat

Avrupa Birliği (AB) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dünyanın ilk bloklar arası havacılık anlaşması müzakerelerini tamamladı. ASEAN ve AB hava yollarının her iki bölge arasında ve dışında yolcu ve kargo hizmetlerinde daha fazla fırsatlara sahip olacak.