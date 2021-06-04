Gündem İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kirazın posteri asıldı
POLİTİKA

İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kiraz'ın posteri asıldı

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar'daki merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı. Binaya, DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Selim Mehmet Kiraz'ın posteri asıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kirazın posteri asıldı
İkinci Baro binasına Şehit Mehmet Savcı Kiraz'ın posteri asıldı

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar Altunizade'deki merkez yerleşkesi hizmete girdi. Altunizade Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde kurulan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun merkez yerleşkesinde düzenlenen açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Baro binasına, DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Selim Mehmet Kiraz'ın posteri asıldı.

Çoklu baroya karşı çıkanlar DHKP-C'li avukatın posterini İstanbul Barosu'na asmıştı

Çoklu baro yönetmeliğinin henüz yürürlüğe girmediği dönemde, DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde girdiği ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik'in posteri İstanbul Barosu'nun dışına asılmıştı.

DHKP-C'li avukat Ebru Timtik bile bile ölümü seçti: Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın demiş
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DHKP-C'li avukat Ebru Timtik bile bile ölümü seçti: Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın demiş

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
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İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

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DHKP-C'li Ebru Timtik'e CHP'li siyasetçi ve gazeteciler sahip çıktı

İstanbul 2 Nolu Barosu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı
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İstanbul 2 Nolu Barosu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
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Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
Çeşitli baroların başlattığı eylemlerin, İstanbul Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi ayağında terör örgütü DHKP-C propagandası yapıldı. Bir grup avukat, DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Nayır'la birlikte saklandıkları bölmede yakalanan Ebru Timtik için 'Ebru Timtik onurumuzdur' sloganları attı.
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