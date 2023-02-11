İkinci depremde yanıldık: Fay pasif sanılıyordu

ABD’li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, Türkiye’de art arda yaşanan ve “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, meydana geldiği fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerden daha büyük olması açısından “olağan dışı” olduğunu belirtti. 20 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerindeki depremleri araştırdığını belirten Hubbard, Türkiye’nin güneyinde yaşanan depremlerin, “meydana gelen birçok depremden daha karmaşık” olduğunu söyleyerek “Pek çok farklı fay kopmuş gibi görünüyor ve sonra herkesin dikkatini çektiğini düşündüğüm şey, mutlak yıkım” dedi. Hubbard, “(ABD’deki ölçümlere göre) 7,8’in ardından 7,5’lik depremin takip etmesi şaşırtıcıydı. Bu, bir tür tetikleme olabilir. Çok yaygın görülen bir durum değil ve eminim ki çok daha zarar vericiydi” ifadelerini kullandı.

DEPREM İHTİMALİ ARTTI

Hubbard, Türkiye’de yıkıcı bir depremle yüzleşen bölgenin bundan sonra da güvende olduğunun söylenemeyeceğine vurgu yaparak “Depremden sonraki zaman, başka bir deprem olma ihtimalinin en yüksek olduğu zamandır. Fayın etrafındaki bölgeler artık ekstra stres altındadır ve bence Türkiye muhtemelen özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın durumu nedeniyle bu riskin farkında.” ifadelerini kullandı.

Sylvain Barbot

GÖRÜLMÜŞ BİR ŞEY DEĞİL

ABD’deki Güney California Üniversitesinde deprem fiziği üzerine araştırmalar yapan Doç. Dr. Sylvain Barbot ise, “Sadece birkaç saat aralıklarla iki büyük deprem oldu ve bunlar, birbirine yakın ancak aynı olmayan iki farklı fay hattında bir araya geldi. Bu kadar büyük bir depremde, bu durumun daha önce görülmüş bir şey olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Barbot, ikinci depremin daha önce bilinmeyen bir hat üzerinde olduğuna işaret ederek “Buna biz ‘hayalet hat’ diyoruz. Bu hat, tarih boyunca sismik olarak pasifti. Şu anki bilgilerimize göre bunun çok uzun zaman önce aktif olduğunu ve şu anda depreme yol açmamasını beklerdik ama yanıldık. Bu hat, 7,6 büyüklüğünde bir depreme yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.



