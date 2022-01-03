Sıfır ve ikinci el araçlar firma otoparkında bekletiliyor

Arnavutköy’de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi.



Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy’de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti. Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi. Araçlar drone ile görüntülendi.

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OYNAT 00:59 Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar drone ile görüntülendi Arnavutköy'de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi.



Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.



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EKONOMİ Gözler otomobil fiyatlarında: Stokçular 2021 modelleri satacak

OYNAT 01:48 Yüzlerce sıfır kilometre aracı görüntüleyen vatandaş isyan etti: Hepsi "satıldı" dediler ucu bucağı gözükmüyor Geçtiğimiz haftalarda sıfır araç tarafında gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken, sosyal medyada dolaşan bir görüntü kafaları karıştırdı. İzmir'de çekilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı öne sürülen aynı marka araç ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor.

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