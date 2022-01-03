Gündem Sıfır ve ikinci el araçlar firma otoparkında bekletiliyor
POLİTİKA

Sıfır ve ikinci el araçlar firma otoparkında bekletiliyor

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrasında bazı firmaların ellerinde bulunan araçları stokladıkları görülmüştü. En son Arnavutköy’de drone ile çekilen görüntülerde firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
İkinci el araç stokçuları iş başında
IHA
Sıfır araçlar firma otoparkında bekletiliyor
İkinci el araç stokçuları iş başında
IHA
Sıfır araçlar firma otoparkında bekletiliyor
İkinci el araç stokçuları iş başında
IHA
Sıfır araçlar firma otoparkında bekletiliyor

Arnavutköy’de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi.


Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy’de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti. Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi. Araçlar drone ile görüntülendi.

Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar drone ile görüntülendi
OYNAT 00:59
Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar drone ile görüntülendi
Arnavutköy'de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

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