İkinci Hırvat baron da yakalandı

Türkiye’de uluslararası bir uyuşturucu kaçakçısı daha yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak’ın önceki gün İstanbul’da yakalanmasından sonra, dün de Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden olan Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, İstanbul’da yakayı ele verdi.





AVRUPA’YA KOKAİN SEVKİYATI

Palic, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ediyordu. Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantı sağlayıp suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynayan Palic, Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından ‘Batı Balkan Kanadının’ yöneticileri arasında gösteriliyordu.





BEŞİKTAŞ’TA PAKETLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri tarafından takibe alınan Palic’in, İstanbul’da gizlendiği adres belirlendi. Hırvat uyuşturucu baronu, düzenlenen KARTEL-3 Operasyonu’yla Beşiktaş’ta kıskıvrak yakalandı.





Yakalanan 10’uncu baron

Christijan Palic, İstanbul’da yakalanan 10’uncu uyuşturucu baronu oldu. Uluslararası uyuşturucu kartellerine İstanbul’daki ilk darbe geçen yıl vuruldu. İşte daha önce İstanbul’da yakalanan 9 baron:

* Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Omre Oda, 16 Mart 2022’de Şişli’de gizlendiği evde yakayı ele verdi.

* Karadağlı Kavac çetesi yöneticileri Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic 16 Eylül 2022’de yine İstanbul’da yakalandı.

* Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kavac’ın liderlerinden “Amiço” lakaplı Milan Vujotiç de 29 Eylül 2022’de İstanbul’da paketlendi.

* Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlusu arasında olan “Boris” lakaplı Sırp asıllı Zeljko Bojanic, 6 Kasım 2022’de Sarıyer’de gizlendiği evde yakayı ele verdi.

* Holladalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’in sağkolu, kırmızı bültenle aranan “Kara Mamba” lakaplı Isaac Bignan geçtiğimiz 17 Eylül’de İstanbul’da yakalandı.

* Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Comanchero motosiklet çetesi lideri “Reis” lakaplı Hakan Ayık 2 Kasım’da İstanbul’da paketlendi.

* “Kompanio Bello” kartelinin lideri “Arnavut Chapo” lakaplı Dritan Rexhepi 10 Kasım’da İstanbul’da yakalandı.

* 18 Kasım’da da Avrupa’nın en büyük uyuşturucu kartelinin lideri Hırvat Nenad Petrak İstanbul’da yakalanan baron oldu.



