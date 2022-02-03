İkinci nükleer santral de geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri’nde gerçekleştirilen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkenin en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşları arasında yer alan konfederasyonun genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.

MUHALEFETE NÜKLEER ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Türkiye alışkanlıklarıyla, ahlak ve akıl dışı, bel altı yöntemlerle yürütülmeye çalışılan muhalefet tarzının kendilerini en üzen husus olduğunu söyledi.

OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen hayatında nükleer enerji santrali görmedin Akkuyu uzak değil gider bakarsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuştu. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni karalamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Arzu ediyorsan Akkuyu uzak değil. Akkuyu'ya gidersen bizim nükleer enerji santrali ne durumda yerinde görürsün. Hayatında sen nükleer enerji santrali görmedin, bilmiyorsun. Bak bay Kemal yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz.'

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Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki kişinin, dünyada yaşananları, olup bitenleri yok sayarcasına Türkiye’nin nükleer güç santrali projesini de karalamaya, kötülemeye çalıştığını belirten Erdoğan, “Eline, diline dursun. Eğer arzu ediyorsan Akkuyu uzak değil, Akkuyu’ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış onu yerinde görürsün. Çünkü hayatında sen nükleer enerji santrali nedir görmedin, bilmedin bilmiyorsun. Bak Bay Kemal, şimdi yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Bizim işimiz var. 10 bin megavata Türkiye’nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı. Biz ise bunu işte bu hale getirdik” diye konuştu.

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BU MİLLET BUNLARA KANMAZ

Enerji kaynaklarını birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kalkınmanın temel yapısı olan enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara diyoruz ki yapmayın, bu millet sizi çarpar. Bu iş dünyası sizi çarpar. Ülkenin hayrına, milletin menfaatine bir teklifiniz, projeniz, hayaliniz varsa buyurun konuşalım, tartışalım. Nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını arayalım. Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz. Ama böyle bir niyetiniz ve gayretiniz yoksa gölge etmeyin. Başka ihsan istemeyiz.”

Kaçacak delik bulamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktıklarında birilerinin buna dudak büktüğünü anımsattı. Terörle mücadeledeki başarıyla birlikte ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştiğini belirten Erdoğan, “Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de inlerine gireceğiz dediğim zaman bununla istihza edenler vardı. İnlerine girdik mi, girdik. İşte dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve kaçacak delik bile bulamadılar” dedi.