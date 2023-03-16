İkinci patlatma güçlendi

Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Raporda, 14 Ekim 2022’de 42 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili detaylı bilgiler ve önerilere yer verildi. Madende ikinci bir patlatma yapılıp yapılmadığı ile ilgili net bir delil bulunmadığına işaret edilirken, patlama nedeniyle -350 katındaki tüm galerilerle -250 katı arasındaki birçok bölümün etkilendiği kaydedildi. Raporda, “Veriler incelendiğinde 18.04’te lağım atıldığı bilgisi ile 18.09’da patlamanın gerçekleşmesi neticesinde olayın olduğu düşünülen mahalde, barutçunun bulunduğu yerin aynaya en yakın yer olması ve diğer çalışanların aynı baca içerisinde bir arada bulunmuş olması da ikinci bir patlatma yapıldığı konusundaki ihtimali güçlendirmektedir” denildi.

NE KADAR ATIM YAPILDI BİLİNMİYOR

Raporda barutçuların durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Sonradan meydana gelmiş olan toz patlamalarına da neden olan ilk patlamanın olduğu yer olan kalın damar pano hazırlık -320 baş taban yolunda lağım atılmıştır. Burada görevli olan barutçu müteveffâ Öner Yıldız; 118 adet grizu emniyetli dinamit, 40 adet bakır kovanlı elektrikli kapsül almıştır. Ancak bu arında olay öncesinde ne kadar atım yapıldığı konusu belirsizdir.”

METAN SALINIMI ARTMIŞ OLAMAZ

“Barutçu Orhan Altun’un 125 adet grizu emniyetli dinamit, 30 adet kapsül almış olduğu ve aynı dakikalarda -320/-350/-370 kalın damar hazırlık -370 dip taban yolunda delinen 1,5 metre uzunluğunda 30 adet deliği doldurmak için hazırlık yaptığı ifadelerden anlaşılmaktadır. Burada henüz delikler doldurulmamış ve atım yapılmamıştır. Bu nedenle bu taban yolundan olay öncesindeki metan salınımına ilave bir artış olmadığı

ve ocak havasında grizunun artmasına bir etkisi olduğu söylenemez.”

Komisyondan 120 öneri

Erken uyarı sistemi ve havalandırmanın yetersiz olduğu, yapılan ölçümlerde madende defalarca alarm verildiği vurgulanan raporda, 120 maddelik öneride bulunuldu. İşte o tavsiyelerden bazıları:

İş kazalarında ihmal ve sorumluluğu olanlara uygulanan idari yaptırımın caydırıcılığı arttırılmalı.

Ruhsatsız işletildiği tespit edilen ve kapatılan madenleri işleten kişilere hapis cezası verilip bu kişiler madencilik faaliyetlerinden ömür boyu men edilmeli.

Gazölçerin verileri yok

Raporda, kazada iki kez dinamit patlatıldığına ilişkin hafıza kartı verilerinin bulunmadığına dikkat çekildi. İki dinamit patlatılmasına ilişkin kesin delilin, barutçunun patlatma öncesi ölçüm yaptığı taşınabilir gazölçer cihazının hafıza kartındaki veriler olduğuna işaret edildi: “Barutçulara Ventis MX4 gaz ölçer cihazı verildiği ve bu cihazların katalog bilgilerinden LCD ekran üzerinden olay kayıtlarını takip ettiği ve kayıtlarını dahili hafızasına kayıt ettiği bilinmektedir. Ancak, araştırma süresince cihazın kayıt ettiği verilere ulaşılamamıştır.”

Madencilik mevzuatı gözden geçirilmeli, kömür madenciliği, havalandırma, metan drenajı ve patlatma konularında kapsamlı bir düzenleme yapılmalı. İşçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı çıkarılmalı.

Madenlerde, merkezi gaz izleme sistemi ile entegre çalışan erken uyarı sistemi bulunmalı.

Hava hız limitleri daha açık ve tereddüte neden olmayacak şekilde yeniden yazılmalı.







