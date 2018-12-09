İkinci sipariş Filipinler'den

ATAK taktik keşif ve taarruz helikopteri, Pakistan'ın ardından Filipinler'e de ihraç edilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) şirketince üretilen ATAK taktik keşif ve taarruz helikopteri, Pakistan'ın ardından Filipinler'e de ihraç edilecek. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK'ı seçtiğini, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıkladı. Filipinler Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Lorenzana, helikopter alımı için seçenekleri inceleyen teknik çalışma grubunun analizleri tamamlandığını ve muharebe yetenekli genel maksat ve taarruz helikopterlerinde isterleri karşılayan savaş araçlarının belirlendiğini ifade etti.



Delfin Lorenzana

8 YA DA 10 ADET

Bakan Lorenzana, Hava Kuvvetleri'ne bağlı çalışma grubunun, genel maksat helikopteri olarak Sikorsky Black Hawk'ı (Kara Şahin) tavsiye ettiğini, TUSAŞ yapımı T129 ATAK'ın ise 'taarruz helikopteri' olarak seçildiğini kaydetti. Filipin Hava Kuvvetleri, Saldırı Helikopteri Edinme Projesi kapsamında 24 adet taarruz helikopteri satın almayı öngörüyordu. Ancak Lorenzana, bütçe yetersizliğinden ötürü ancak 8 ila 10 adet arasında ATAK satın alabileceklerini duyurdu. Sözkonusu gelişme geçtiğimiz günlerde Filipinli savunma sitesi MaxDefence'da yer alan haberi de doğruladı. Haberde, "Filipinler, saldırı helikopteri ihalesinde T129 ATAK'ı seçti" bilgisi verilmişti.

İLK İHRAÇ PAKİSTAN’A

Filipinler ile Türkiye arasında helikopter ihracına ilişkin anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor. ATAK'ın ihraç fiyatının ortalama 30 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde Filipinler'in almayı düşündüğü 10 adet helikopter için yaklaşık 300 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Türkiye, Pakistan'la da 30 adet ATAK satışını öngören bir anlaşma imzalamıştı.