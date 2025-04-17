İklim kırbacı doğayı sarsıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerinin artık çok daha belirgin hale geldiğini ve 2025 yazının kuraklık ile aşırı sıcaklıklarla geçmesinin güçlü bir olasılık olduğunu söyledi. Mart ayında 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı; İzmir’de 31,1 dereceyle tarihinin en sıcak mart günü yaşandı. Ancak nisan ayında ise birçok kentte kar yağışı görüldü, zirai don tarım ürünlerini etkiledi. Tağıl, “Ani sert hava değişimlerini 'iklim kırbacı' olarak tanımlıyoruz. Bir yanda yakıcı kuraklık, hemen ardından yıkıcı seller” diyerek bu sert geçişlerin doğaya ve insan yaşamına zarar verdiğini vurguladı. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’ne göre yaz aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Tağıl, Türkiye'nin sıcak hava taşıyan yüksek basınç sistemlerinin etkisine daha uzun süre maruz kalacağını, bu durumun da özellikle yazın ikinci yarısında kuraklığı artıracağını belirtti. “Temiz suya erişimi güvence altına alacak sistemler, tarımda su verimliliği ve iklim dostu kent politikaları artık ertelenemez bir ihtiyaç” diyen Tağıl, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.