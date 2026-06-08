İklim krizi insanlığın ortak sorunu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala programında yaptığı konuşmada, çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olduğunu vurguladı. Forumun, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine kadar birçok önemli başlığın ele alınmasına imkan sunduğunu belirten Erdoğan, organizasyonun çevre diplomasisi açısından önemli bir platform haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

183 ÜLKEDEN KATILIM OLDU

“Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Beş yüzden fazla paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli buluyorum. 183 ülkeden katılımın sağlandığı, 5 bini aşkın kişinin iştirak ettiği bu forum, Türkiye’nin çevre diplomasisinde ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır. Sıfır Atık Forumu’nun düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Üstlendiği misyon son derece önemlidir. Forum sonunda ortaya konulan ortak deklarasyonun da yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI TAHRİBATI ARTIRIYOR

İklim meselesi, savaşlar ve küresel salgınlar gibi tüm insanlığı tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda güvenliğine, atık yönetiminden iklim kaynaklı afetlere kadar pek çok problemin birbirini etkilediği inkâr edilemez bir gerçektir. Bu etkiler her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Dünya tarihinde iklim her dönemde değişim göstermiştir. Ancak asıl mesele, bu değişimin bir krize dönüşmeden doğru şekilde yönetilebilmesidir. Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının ise tabiat üzerindeki tahribatı artırdığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın bir bölümü refah ve zenginlik içinde yaşarken, diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele etmektedir.

43 MİLYON ÇOCUK AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Birleşmiş Milletler raporlarına göre bugün dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlıkla mücadele etmektedir. Buna karşın üretilen gıdanın üçte biri israf edilmektedir. Atık sorunu da küresel ölçekte ciddi bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Sayın Emine Erdoğan’ın forumun açılışında dikkat çektiği, 1,6 milyon kilometrekarelik alana yayılan çöp yığını bu sorunun ulaştığı boyutları göstermesi bakımından son derece çarpıcıdır.

HEDEF YÜZDE 70’E ÇIKARMAK

İklim krizinin etkilerini en aza indirmek amacıyla yoğun çaba gösteriyoruz. Eşim, sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün küresel bir çevre seferberliğine dönüşmüş durumdadır. Sıfır Atık Hareketi ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde ekonomimize 365 milyar liralık katkı sağladık, 90 milyon ton atığın geri kazanımını gerçekleştirdik. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranını 2025 itibarıyla yüzde 37,53’e yükselttik. Hedefimiz, bu oranı 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e çıkarmaktır.”

Büyük bir zaferi kucakladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir’de 12 yıl aradan sonra belediye başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde telefonla vatandaşlara seslendi. Seçimlerde elde edilen başarıdan dolayı Cumhur İttifakı seçmenlerine teşekkür eden Erdoğan, “Büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık” dedi. Erdoğan konuşmasında, “Seçimler bitti. Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık, bir tanesini de MHP aldı. Böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Bu beş beldemizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı: “Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’mızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.”







