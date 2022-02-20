İklim Şurası Konya’da toplanıyor

Konya’da yarın 650 bilim insanın katılacağı İklim Şurası düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde başlayacak şura, 25 Şubat’ta son bulacak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcilerinin katılacağı şuradan çıkacak kararlar, iklim değişikliği konusunda yapılacak mevzuat çalışmalarına zemin oluşturacak. Enerji, sanayi ve ulaştırma alanında sera gazı azaltımı; tarım, atık, binalar, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık alanlarında sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları da detaylı olarak ele alınacak.

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EYLEM PLANININ ALTYAPISI

Şura kapsamında tüm üniversiteleri temsil eden ‘İklim Elçileri’ bir aylık çalışmayla hazırladıkları 13 maddeden oluşan Gençlik Bildirgesi’ni sunacaklar. 7 ayrı salonda düzenlenecek komisyon toplantıları ve bakan yardımcılarının yapacakları yuvarlak masa toplantıları ile şura tamamlanacak. Şura sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak.

EKONOMİ Yeşil kalkınmanın altyapısı hazırlanıyor: 600 uzmanla İklim Şurası