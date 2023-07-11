İklimSEL felaket

Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel felakete dönüşdü. Kastamonu, Giresun, Düzce ve Samsun’da evleri su bastı, cadde ve sokaklarda hasar meydana geldi. Kastamonu’nun Cide ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Vali Avni Çakır, “Cide merkez yaklaşık 158 kilogram, hemen 30 kilometre güneyinde yer alan Şenpazar ilçemiz de yaklaşık 150 kilogram yağış aldı. Herhangi bir can kaybımız yok. Dört mahallede ilk etapta irili ufaklı 100 civarında etkilenen binamız var” bilgisini paylaştı. Çakır, ilçede

içme suyuyla ilgili sorun yaşandığını dile getirerek, kısa süre içinde çözeceklerini söyledi.





BOTLARLA KURTARILDILAR

Giresun’un Piraziz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ordu-Giresun arasındaki Abdal Deresi taştı. Derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Eren mahallesinde özellikle etkili olan su baskınları nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri botlarla kurtardı. Samsun’un Tekkeköy ilçesinde önceki akşamdan bu yana devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kayması ve göçük meydana geldi.





MELEN SULARINA GÖMÜLDÜ

Sakarya’da etkili olan sağanağın ardından taşan Melen Nehri yakınındaki tarım arazilerini su bastı. Nehrin çevresindeki Kocaali’nin Kozluk, Bezirgan, Melen, Caferiye mahalleleri ile Akçakoca ilçesinin Esmahanım, Aydoğan ve Melen mahallelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı, bölgedeki bazı evlerin alt katında da zarar oluştu. Düzce’nin Gölyaka ilçesinde Melen Barajı’nı besleyen çayın da doğuş noktası olan Efteni Gölü havzasında yer alan İçmeler köyü, sel nedeniyle sulara gömüldü. Yaklaşık 800 vatandaşın yaşadığı köyde neredeyse tüm evleri su bastı. 1 metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar, traktör, AFAD botları ve sal yardımıyla güvenli bölgelere çıktı. Köy sakinleri, sabah saatlerinden itibaren evlerindeki eşya ile ahırlarındaki hayvanları, yetkililerin yardımıyla tahliye ediyor.



