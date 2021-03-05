İktidar yolunu darbede görüyorlar

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na, AK Parti Genel Merkezi’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’na karşı muhalefetin oluşturduğu Millet İttifakı’nın içinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekti. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Yeni yönetim sistemine geçilmesiyle yolumuza Cumhur İttifakı’yla devam ediyoruz. Milletimizin yarısından fazlasının desteğiyle yürüdüğümüz bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Biz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda ilkeli ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe inşallah milletimizden aldığımız desteği de artıracağız.

OYNAT 01:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, tel tel dökülmeye başladı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Karşımızda kırk yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, tel tel dökülmeye başladı. Türkiye'nin geleceğinde, zihniyeti ve yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz.' BiP'te paylaş

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TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE CHP’YE YER YOK

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon, her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında sönüp giden CHP, artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek, yalanlarını ve iftiralarını ortaya dökmek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Fakat emin olunuz, Türkiye’nin geleceğinde, bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP belediyeciliğini özetledi: Takır tukur belediyeler, çukur mukur yollar; çer çöp mahalleler, çap çamur sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyeler, yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bizde utanmadan çıkıp 'tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi. Milletimiz de onlar cevabını şöyle veriyor: Takır tukur belediyeler, çukur mukur yollar; çer çöp mahalleler, çap çamur sokaklar' ifadelerini kullandı.



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YILLARCA İSTİSMAR ETTİ

İktidar yolunu vesayette, darbede, dış destekte, ülkesinin başına gelecek felaketlerde gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. Ülkeye bugüne kadar kazandırılan tüm eserlere, yapılan tüm yatırımlara, geliştirilen tüm projelere karşı çıkan muhalefet anlayışı devri geride kaldı. CHP, yıllarca vatandaşların bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik, demokratlık, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etti.

GERÇEK YÜZLERİ DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ

Bir süredir yaşadığımız her hadise bu partinin bölücülükte, bağnazlıkta, faşistlikte sınır tanımayan gerçek yüzünü daha belirgin şekilde ortaya çıkartıyor. Sizlerden her fırsatta, CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza bu gerçekleri hatırlatmanızı, onların içlerini kemiren rahatsızlığı harekete geçirmenizi istiyorum. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde, başarımızı milletimize daha iyi gösterebileceğimizi asla unutmayacağız.

OYNAT 02:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe şakşakçılığı yapanlar alınlarındaki o kara lekeyi asla silemeyecekler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Attıkları manşetlerle, köşelerinde yazdıkları iğrenç yazılarla, sergiledikleri ilkesiz duruşla darbe şakşakçılığı yapanlar, üzerinden değil 24 yıl, bin yıl bile geçse alınlarındaki kara lekeyi asla silemeyecektir. Milletimiz 28 Şubat sürecini sandığa gömmüş, yeni bir süreci başlatmıştır' dedi. BiP'te paylaş

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Türkiye başarı hikayelerine devam ediyor

Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde 2020 büyüme rakamımız yüzde 1,8 olarak açıklandı. Türkiye küresel sağlık krizinin yaşandığı bir yılda büyümesini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer aldı. Büyümenin tarımda yüzde 4,8, sosyal hizmetlerde yüzde 2,8, hizmet sektöründe yüzde 2,5, sanayide yüzde 2 gibi oranlarda seyretmesi, dengeli ve güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Aynı şekilde Şubat ayı ihracatımız 16 milyar doları geçerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’e yaklaştı. Kontrollü normalleşme adımlarımızla salgın tedbirlerinin, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyoruz. Gerçi muhalefete sorsanız ‘battık, bittik’ derler ama sizlerin de gördüğü gibi Türkiye gerçekten zor şartlarda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor” dedi.

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