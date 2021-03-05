İktidar yolunu darbede görüyorlar

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na, AK Parti Genel Merkezi’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’na karşı muhalefetin oluşturduğu Millet İttifakı’nın içinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekti. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:
Yeni yönetim sistemine geçilmesiyle yolumuza Cumhur İttifakı’yla devam ediyoruz. Milletimizin yarısından fazlasının desteğiyle yürüdüğümüz bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Biz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda ilkeli ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe inşallah milletimizden aldığımız desteği de artıracağız.
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE CHP’YE YER YOK
- Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon, her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında sönüp giden CHP, artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek, yalanlarını ve iftiralarını ortaya dökmek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Fakat emin olunuz, Türkiye’nin geleceğinde, bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.
YILLARCA İSTİSMAR ETTİ
İktidar yolunu vesayette, darbede, dış destekte, ülkesinin başına gelecek felaketlerde gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. Ülkeye bugüne kadar kazandırılan tüm eserlere, yapılan tüm yatırımlara, geliştirilen tüm projelere karşı çıkan muhalefet anlayışı devri geride kaldı. CHP, yıllarca vatandaşların bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik, demokratlık, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etti.
GERÇEK YÜZLERİ DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ
- Bir süredir yaşadığımız her hadise bu partinin bölücülükte, bağnazlıkta, faşistlikte sınır tanımayan gerçek yüzünü daha belirgin şekilde ortaya çıkartıyor. Sizlerden her fırsatta, CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza bu gerçekleri hatırlatmanızı, onların içlerini kemiren rahatsızlığı harekete geçirmenizi istiyorum. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde, başarımızı milletimize daha iyi gösterebileceğimizi asla unutmayacağız.
Türkiye başarı hikayelerine devam ediyor
Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde 2020 büyüme rakamımız yüzde 1,8 olarak açıklandı. Türkiye küresel sağlık krizinin yaşandığı bir yılda büyümesini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer aldı. Büyümenin tarımda yüzde 4,8, sosyal hizmetlerde yüzde 2,8, hizmet sektöründe yüzde 2,5, sanayide yüzde 2 gibi oranlarda seyretmesi, dengeli ve güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Aynı şekilde Şubat ayı ihracatımız 16 milyar doları geçerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’e yaklaştı. Kontrollü normalleşme adımlarımızla salgın tedbirlerinin, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyoruz. Gerçi muhalefete sorsanız ‘battık, bittik’ derler ama sizlerin de gördüğü gibi Türkiye gerçekten zor şartlarda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor” dedi.
Çöp, çukur devri yeniden hortladı
- Erdoğan, ülkenin gelecek asrını, milletin mutlu ve müreffeh yarınlarını düşünürken, şehirlerin yeniden 25-30 yıl öncesine geri döndürülmeye başlandığını görmekten üzüntü duyduklarını dile getirdi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP’nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, vatandaşlara hakkıyla hizmet etmek yerine, yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlattıklarını ifade eden Erdoğan, “Evet lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar. İşin asıl ilginç yanı, AK Parti yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü inletmek için hazır bekleyen çevrelerin, CHP’li belediyelerdeki bu görüntüler karşısında kör, sağır, lal kesilmeleridir. Yalan yanlış her haberin üzerine atlayıp bizi linç edenlerin, CHP’nin teşkilatlarından belediyelerine kadar her tarafından akan kepazeliklere sırtlarını dönmeleri, gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır” dedi.