İl il cuma namazı saatleri

İslam dininde erkeklere farz olan cuma namazı, bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma günü, toplanma günüdür. Bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak olan cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 12:57'de, Ankara'da saat 12:42'de, İzmir'de ise saat 13:05'de.

Bazı büyük illerde cuma namazı saatleri şöyle:

29 Aralık Cuma namazı saatleri için tıklayınız

GÜNDEM 29 Aralık cuma namazı saatleri