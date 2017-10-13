İl il cuma namazı saatleri

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma günü, toplanma günüdür. Bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak olan cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 12:57'de, Ankara'da saat 12:42'de, İzmir'de ise saat 13:05'de.
Bazı büyük illerde cuma namazı saatleri şöyle:
- İstanbul: 12:57
- Ankara: 12:42
- İzmir: 13:05
- Bursa: 12:57
- Antalya: 12:51
- Eskişehir: 12:51
- Samsun: 12:28
- Trabzon: 12:15
- Adana: 12:32
- Konya: 12:43
- Van: 12:00
- Balıkesir: 13:02
- Diyarbakır: 12:12
- Hakkari: 11:58
- Şanlıurfa: 12:18
- Gaziantep: 12:24
- Hatay: 12:29
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