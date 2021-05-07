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İlaçlama ordusu işbaşında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber Merkezi Diğer
İlaçlama ordusu işbaşında
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, tatarcık vs. haşereler ile 17 ilçede 312 personelle 65 araçla, Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal ilaçlarla vektörel mücadeleye devam ediyor.

Her türlü bulaşı hastalığa karşı Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olan ilaçların kullanıldığı çalışmalarda ekipler, sağlığı tehdit eden her türlü haşerenin bulunabileceği köşe bucağı ilaçlıyor.

Su birikintileri ve kanalizasyon bağlantılarına dikkat

Sağlık İşleri Daire Başkanı Kasım Aydın, yaptığı açıklamada, sivrisinek, karasinek gibi haşerelerle mücadelede özellikle site bahçeleri, bodrumlardaki ve atık durumundaki malzemelerin üzerinde kalan su birikintileri ve apartmanların kanalizasyon bağlantılarının bu tür canlıların üremesinde önemli bir faktör oluşturduğunu belirtti.

Kimyasal ilaçla mücadelenin doğaya daha fazla ilaç kalıntısı bırakma anlamına geldiğini dile getiren Aydın, “Bu nedenle sivrisinek ve karasinek türü canlıların üremesine engel olacak her türlü su birikintisi ve üreme noktalarını kurutmak esastır. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz bu tür canlıları kaynağında yok etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Aydın, son dönemlerde sıcaklıkların ani artması ve iklimsel değişikler nedeniyle sivrisineği benzer böceklerin arttığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

“Bu canlılar insanların psikolojisini bozacak etkide bulunuyor. Bu tür canlılar tamamen zararsız ve ısırma eğilimi göstermezler. Sadece akşam saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde ortaya çıkıp insanlara psikolojik açıdan rahatsızlık uyandırmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak 12 ay boyunca vektörel mücadelemiz hız kesmeden aralıksız bir şekilde devam edecektir.”

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