İlahiyat öğrencilerine güzel haber: 'Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı'yla yurt dışına gönderilecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve uluslararası düzeyde söz sahibi bireyler kazandırmayı amaçlayan programla gençler dünyanın farklı ülkelerinde gözlem yapma, kültürel etkileşimde bulunma ve saha çalışmaları gerçekleştirme imkanı buluyor.

Katılımcılar, gittikleri ülkelerin dilini, kültürünü, toplumsal yapısını ve siyasi dinamiklerini yakından tanıyarak uzmanlaşacakları ülkenin bir temsilcisi haline gelecek.

Program, bu yönüyle hem bilgiyle donanmış hem tebliğ ve temsil yeteneği yüksek hem de yabancı dil yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.