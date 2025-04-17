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İlahiyat öğrencilerine güzel haber: 'Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı'yla yurt dışına gönderilecek

İlahiyat öğrencilerine güzel haber: 'Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı'yla yurt dışına gönderilecek

15:1217/04/2025, Perşembe
AA
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Türkiye İlahiyatlılar Derneği öncülüğünde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğindeki "Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı" kapsamında 100 ilahiyat öğrencisi 20 ülkeye gönderilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve uluslararası düzeyde söz sahibi bireyler kazandırmayı amaçlayan programla gençler dünyanın farklı ülkelerinde gözlem yapma, kültürel etkileşimde bulunma ve saha çalışmaları gerçekleştirme imkanı buluyor.


Katılımcılar, gittikleri ülkelerin dilini, kültürünü, toplumsal yapısını ve siyasi dinamiklerini yakından tanıyarak uzmanlaşacakları ülkenin bir temsilcisi haline gelecek.

100 ilahiyat öğrencisi, uzman isimlerden eğitim alacak

Program, bu yönüyle hem bilgiyle donanmış hem tebliğ ve temsil yeteneği yüksek hem de yabancı dil yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.


Kültürler arasında köprüler kurmayı amaçlayan program kapsamında 100 ilahiyat öğrencisi, uzman isimlerden eğitim alacak ve seçildikleri ülkelerde doğrudan tecrübe edinme fırsatı bulacak.


Başvurular, "
" internet bağlantısından yapılabiliyor.
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Türkiye İlahiyatlılar Derneği
#Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı
#Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
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