Gündem

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hoca Hakk'a uğurlandı

Vefat eden İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

15:50 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:08 - 15/06/2024 Cumartesi
AA
Yusuf Kavaklı hocanın cenazesi
Yusuf Kavaklı hocanın cenazesi

Vefat eden İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Bir süredir kanser tedavisi görürken dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki Kavaklı için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde tören düzenlendi.


Çocukları Yavuz, Selim ve Sinan Kavaklı ile kardeşi Ömer Kavaklı camide taziyeleri kabul etti.


Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, tezkiye konuşmasında, merhumun İslam'a hizmet etmiş bir alim olduğunu, ömrünü insanlara Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, Hazreti Peygamber'in sünnetini, dinin ahkamını ve ahlakını anlatmaya adamış bir hoca olduğunu söyledi.


Arpaguş, Kavaklı'nın bir dönem İstanbul Müftü Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Emekliliğinden sonra bile farklı mecralarda insanlarımızın dini konuda aydınlatılması için emek sarf etmiş, gayret göstermiş, son nefesine kadar bu çaba ve gayretini sürdürmüştür. Cenabıhak, bütün salih amellerini makbul eylesin." dedi.


Cenaze namazına Kavaklı'nın yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.


Kavaklı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi.





#Yusuf Kavaklı
#Cenaze
#Fatih Cami
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta! Geri sayım başladı: MEB sonuç sorgulama ekranı erişime açılıyor