​İlçe Transfer Merkezi çileyi bitirdi

Şehrin kronik hale gelen problemlerini çözmek için gece gündüz çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapıya ilişkin proje yatırımlarını tek tek hizmete alıyor. “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği” projesi ile kent içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ilçelerden kent merkezine toplu ulaşım araçlarıyla gelemeyen vatandaşların yaşadığı büyük mağduriyeti ortadan kaldırdı.

Günübirlik seyahat sorununa neşter

Vatandaşların tek araçla günübirlik seyahat sorununa neşter vuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe minibüsleri için 13, havaalanı servis araçları için de 3 çelik konstrüksiyonlu peron oluşturuldu. 12 araçlık taksi durağı ve 72 araçlık açık otoparkı bulunan merkezin çevre saha betonu, asfaltlama ve çizgi imalatları tamamlandı, danışma, bekleme ve bilet satış ofisleri hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, önemli bir sorunu ortadan kaldırdı.

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İlçe Transfer Merkezi Projesi’ni tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere günü birlik seyahat eden yolcular ile minibüs esnaflarını heyecanlandıran hizmet için değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geleceğin şehri Samsun’da bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçelerle şehir merkezi arasındaki günü birlik toplu ulaşım sorunun da yaşanan tüm mağduriyetleri tarihe gömüyoruz” diyerek, “Yeni bir sayfa açacağımız bu merkezimiz sayesinde tek araçla ulaşım imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla hem vatandaşlarımız hem de minibüs esnafımız rahata kavuşacak. Aktarma merkeziyle birlikte trafik yükü, ulaşım maliyeti ve zaman kaybı da azalacak” ifadelerini kullandı.