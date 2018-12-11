İlden ile mahrem çetelesi

FETÖ'nün, TSK'ya sızdırdığı mensuplarını nasıl militanlaştırdığı mahrem abi Ahmet O.'nun itiraflarıyla bir kez daha ortaya konuldu. FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarla mahrem imamlar tek tek tespit ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan 3 asker, askeri öğrenciyken kendileriyle ilgilenen Ahmet O.'yu fotoğraflarından teşhis etti. Hakkında dava açılan şüpheli O., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu.

ÖĞRENCİLERİ SINAVLARA HAZIRLAMIŞ

Örgüt içerisinde ev imamlığı, hususi abilik, yurt mesullüğü gibi görevlerde bulunduğunu anlatan şüpheli Ahmet O., son olarak yaptığı şehir dışı talebe mesullüğü ile ilgili dikkat çekici beyanlarda bulundu. Ankara'da kaldığı örgüt evinde 3 lise öğrencisini askeri sınavlara hazırladığını aktaran O., şunları anlattı: "2010 yılında kendilerini askeri okul sınavlarına hazırladığım ve hususi abiliğini yaptığım İbrahim G., Togay C., ve Hikmet T., isimli lise son sınıf öğrenciler İzmir Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun yazılı sınavını kazandılar.”

ANKARA'DAN İZMİR'E TAKİP

“Daha sonra mülakatta nasıl davranmaları, hangi sorulara çalışmaları, nasıl cevaplar vermeleri ve nasıl hareket etmeleri konularında onları çalıştırdık. Nitekim girdikleri mülakat ve spor sınavlarından başarı ile ayrıldılar. Mahrem yapılanmada doktor konumunda görev yaptığını sonradan öğrendiğim Yakup kod adlı şahıs bana bu kişilerle benim ilgilenmeye devam etmemi söyleyerek 'bu öğrenciler kazanılmış öğrencilerdir' dedi."

BİLETLERİ FARKLI İSME ALDIM

İki haftada bir Ankara'dan İzmir'e örgüt üyesi askeri öğrencilerle görüşmeye gittiğini belirten şüpheli Ahmet O., örgütün talimatıyla aldığı tedbirleri ise şöyle sıraladı: "Farklı otobüs firmalarından, farklı bir isim ile bilet almak, öğrenci ile buluşmaya giderken cep telefonu götürmemek, spor kıyafet giymek, öğrenci ile dışarıda asla yan yana görünmemek, görüşmelere gelecek öğrencilerin görüşme evine ayrı ayrı gelmesini ve evden ayrı ayrı çıkmasını sağlamak, şehir dışına öğrenci ile görüşmeye gidip geldiğinden kimsenin bilgisinin olmaması. "

REKLAM

ÇETELEYİ İMAMA VERİRDİ

Toplantıların yapıldığı eve öğrencilerden önce gittiği ve hazırlık yaptığını söyleyen Ahmet O., "3-4 saatlik program yapardım. Onların örgütle olan bağlarını koparmamaya çalışırdım. Okulda herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadıkları gibi konuların yanı sıra kaza tedbir kurallarına uyup uymadıklarını sorarak öğrenirdim. Onların verdiği bilgilere göre de çetele tutardım. Ankara'ya dönüşte tuttuğum çeteleyi kendisine karşı sorumlu olduğum doktor konumundaki Yakup kod adlı mahrem abiye verirdim" dedi.