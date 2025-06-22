İletişim Başkanı Altun: ABD'nin saldırısı, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altun, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına eklemlenmesi Orta Doğu'da barış ve istikrara değil, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adımdır. ABD'nin Irak ve Afganistan'a askeri müdahaleyle başlayan süreç nasıl ki dünyada daha fazla radikalleşme ve teröre yol açmış ise ABD'nin İran'a yönelik saldırısı da benzer sonuçlar üretebilecek niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Batıda Avrupa'nın siyasi haritasını değiştiren, yabancı ve Müslüman düşmanlığını kışkırtan, Doğuda ise Batı düşmanlığı ve Amerikan karşıtlığını tetikleyen dinamiklerle Amerika'nın askeri müdahaleleri arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu belirten Altun, "Amerika'nın İsrail'in soykırımcı savaş politikalarını engellemek ve kontrolden çıkmış Netanyahu yönetiminin zapt edilemez yönelişini dizginlemek yerine Netanyahu şebekesinin peşine takılması durumunda dünya barışı erişilmesi daha uzak bir hedef olarak kalacaktır. Uluslararası toplumu, makul olanın etrafında kenetlenmeye; gözü dönmüş bir şebekenin uluslararası sistemi provoke ve sabote etme çabalarına karşı çıkmaya, bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde diplomaside ısrarcı olmaya davet ediyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgede ve dünyada istikrarı savunan, medeniyetler arasında barışı yücelten, Doğu ile Batı arasında uyumu teşvik eden siyasi yaklaşımımızı korumaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.