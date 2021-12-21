İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir.



Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır.



Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun #YineHaklıÇıktı pic.twitter.com/iSvnXXqHBW — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 21, 2021

GÜNDEM İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez

GÜNDEM Fahrettin Altun: Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur

GÜNDEM Fahrettin Altun: Hükümetimiz gerektiğinde başka adımlar atmaktan da çekinmeyecektir

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor