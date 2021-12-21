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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini belirterek, "Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

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