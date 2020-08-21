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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun 'müjde' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun 'müjde' paylaşımı: Heyecanda biriz, müjdeler olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altın
Fahrettin Altın

İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz #MüjdelerOlsun" dedi.

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Bakan Albayrak da #MüjdelerOlsun etiketi kullanmıştı

Kısa bir süre önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir paylaşım gelmişti. Bakan Albayrak da "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullanmış ve #MüjdelerOlsun etiketini eklemişti.

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