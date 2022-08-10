İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Siber saldırılara karşı gerekli önlemler alınıyor. Sadece 2021 yılında Türkiye’ye 84 bin 113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda. 2022’de de bu sayı 53 bin 202 olmuş. Dijital terörizme ve dezenformasyona karşı tedbir alıyoruz. 2022 yılının ilk altı ayında ülkemizde internete erişim oranı 94,5 düzeyindedir. Vatandaşlarımızın yüzde 98,5'i sosyal ağ kullanıyor. Yalan haberler bir enstrümana dönüştürülmeye çalışılıyor. Türkiye’de dijital medya haberlerine güven oranı 2021 yılına oranla yüzde 5 düşüş göstererek yüzde 36 oranında gerçekleşti. Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye.' dedi.