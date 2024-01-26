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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir yalan imparatorluğudur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen 'Gazze Savaşında Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür" sempozyumunda konuştu. Altun "Bu soykırım politikasını anlamak, delillendirmek ve onunla mücadele etmek için bu soykırıma aracılık eden siyasetçileri, askerleri, uçakları, tankları, bombaları masaya yatırmak ve onları ifşa etmek gerekir. Ve yine bu soykırım politikasını doğru bir şekilde çözümlemek ve onunla mücadele etmek için İsrail’in “imaj imalat endüstrisini" sorunsallaştırmak gerekir. İsrail bir yalan imparatorluğudur." dedi.

12:59 - 26/01/2024 Cuma
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 199 gazetecinin Gazze'de şehit olduğunu ve bu sayının bir saat önce alınan yeni bir haberle birlikte 120'ye çıktığını bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu"nda konuştu.


İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara değinen Altun, sahte bilgilerin ifşası için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.


Gazze'de 120 gazetecinin de şehit edildiğini belirten Altun, "İsrail savaş suçu işliyor, soykırım yapıyor" dedi.





Altun devam eden konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi;


"İsrail bir yalan imparatorluğudur"


Bu yönüyle İsrail’in cari durumdaki iktidar modeli kimilerinin iddia ettiği gibi “biyo-politika” değil, düpedüz soykırım politikasıdır.


Bu soykırım politikasını anlamak, delillendirmek ve onunla mücadele etmek için bu soykırıma aracılık eden siyasetçileri, askerleri, uçakları, tankları, bombaları masaya yatırmak ve onları ifşa etmek gerekir.


Ve yine bu soykırım politikasını doğru bir şekilde çözümlemek ve onunla mücadele etmek için İsrail’in “imaj imalat endüstrisini" sorunsallaştırmak gerekir. İsrail bir yalan imparatorluğudur.


"İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz"


Bugün burada dünyanın farklı bölgelerinden, her biri alanında uzman ve tecrübeli çok değerli isimle bir aradayız. Biz 7 Ekim’den bu yana bir yandan İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı dünyaya duyurmaya, bir yandan İsrail’in sistematik dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmeye, bir yandan da Gazze halkının, Filistin halkının haklı taleplerini, tezlerini tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz.


"Bir hakikat mücadelesi veriyoruz"


Tarihi ve ahlaki bir sorumluluk çerçevesinde yapıyoruz bunu. Ve yine bunu kendimizi küresel vicdan toplumunun bir üyesi addederek yapıyoruz. Küresel alanda dayanışarak, medyada, sivil toplumda, akademi ve yazın dünyasında yer alan vicdanlı entelektüellerle etkileşerek bir hakikat mücadelesi veriyoruz.


Bugün burada tam da bu gerekçeyle, bu hakikat mücadelesinin bir uzantısı olarak uluslararası bir sempozyum düzenliyoruz.


Bugün İsrail, bir şehri, bir halkı bir daha var olmamak üzere ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyor. Sivilleri, çocukları, kadınları katlediyor. Sağlık çalışanlarını, gazetecileri, sivil toplum gönüllülerini bilerek, hedef alarak öldürüyor. Savaş suçu işliyor, soykırım yapıyor.





#Fahrettin Altun
#İsrail
#Gazze
1 saat önce
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