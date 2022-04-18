İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonuyla ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

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