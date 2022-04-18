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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun Terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz
ANKARA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonuyla ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyona binaen paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor.

PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, “terörü kaynağında kurutma” stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz.

Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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