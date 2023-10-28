İletişim Başkanlığı'ndan haritalı 'İncirlik' manipülasyonuna neşter: İngiliz savaş uçakları İsrail'e mi uçtu?

Gazze
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sırasında sosyal medyada İncirlik Üssü ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden kalkan İngiliz savaş uçaklarının İsrail'e doğru uçtuğu ileri sürülmüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İngiliz savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'ta bulunan Birleşik Krallık kontrolündeki Ağrotur ve Dikelya'daki askeri üslerden havalandığı belirtildi.
"Devriye uçuşunu yapıp üsse geri döndüler"
Yapılan açıklamada şöyle denildi;
- İsrail'in Gazze bombardımanı sırasında sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Adana'daki İncirlik Üssü’nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor." iddiası doğru değildir.
- Harita üzerinde gösterilen konumun İncirlik Üssü ile bir ilgisi bulunmamaktadır ve iddiaya konu uçaklar İsrail veya Filistin'e uçmamıştır.
- Dün gece bölgede uçan Typhoon savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'ta, Birleşik Krallık kontrolünde bulunan Ağrotur ve Dikelya'daki askeri üslerden havalanarak Doğu Akdeniz'deki devriye uçuşlarının ardından havalandıkları üsse geri döndükleri tespit edilmiştir.