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İletişim Başkanlığı'ndan 'Taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Seren Som
Seren Som
15:35 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi asılsız iddiaları yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi asılsız iddiaları yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamada genişlemeye değil daraltmaya gidildiği belirtilerek,
"12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasında genişlemeye değil "daraltmaya" gidilerek yapısız taşınmaz (arsa, tarla) edinimiyle Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasına son verilmiştir"
ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gayrimenkul satın alınarak edinilen Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi, "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildiğini bildirdi.





#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Resm Gazete
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