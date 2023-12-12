İletişim Başkanlığı'ndan 'Taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 5-11 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? Küçük yaşta istismar edilen kadına sahip çıkmadı" başlıklı iddianın gerçek dışı olduğu vurgulandı ve henüz iddianame hazırlanmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca korumaya alınan mağdurun barınma ve eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi. Hatay'da, TOKİ'nin Türklere değil, Suriyelilere ev verdiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.