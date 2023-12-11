İlginç görüntü: Yağışların ardından Akkaya'da yapay gölet oluştu

Son yıllarda kuraklık ve orman yangınları ile mücadele eden Muğla'da Aralık ayında gerçekleşen yağışlar sevindirdi. Son yağışların ardından Menteşe Akkaya Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yapay gölet oluştu.

Kışları bol yağışlı, yazları da kurak geçen Muğla'da son yağışlar başta çiftçiler olmak üzere pek çok sektörü sevindirdi. Yağışların yüzde 60'ının kış dönemi gerçekleştiği Muğla'da Aralık ayında düşen yağışların ardından Menteşe eski adı Dirgeme olan Akkaya Mahallesi'nde yapay gölet oluştu.