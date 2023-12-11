|
Gündem

İlginç görüntü: Yağışların ardından Akkaya'da yapay gölet oluştu

Son yıllarda kuraklık ve orman yangınları ile mücadele eden Muğla'da Aralık ayında gerçekleşen yağışlar sevindirdi. Son yağışların ardından Menteşe Akkaya Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yapay gölet oluştu.

09:14 - 11/12/2023 Pazartesi
IHA
Şiddetli yağış sonrası yapay göet oluştu
Şiddetli yağış sonrası yapay göet oluştu

Son yıllarda kuraklık ve orman yangınları ile mücadele eden Muğla'da Aralık ayında gerçekleşen yağışlar sevindirdi. Son yağışların ardından Menteşe Akkaya Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yapay gölet oluştu.

Kışları bol yağışlı, yazları da kurak geçen Muğla'da son yağışlar başta çiftçiler olmak üzere pek çok sektörü sevindirdi. Yağışların yüzde 60'ının kış dönemi gerçekleştiği Muğla'da Aralık ayında düşen yağışların ardından Menteşe eski adı Dirgeme olan Akkaya Mahallesi'nde yapay gölet oluştu.



#Akkaya
#Muğla
#gölet
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor