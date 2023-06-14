|
Gündem

İlham Aliyev AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'de gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zafer kazanması dolayısıyla tebriklerini Yıldırım'a iletti.

14:14 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
İlham Aliyev ve Binali Yıldırım görüşmesi

İlham Aliyev ve Binali Yıldırım görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin her zaman olduğu gibi çok verimli geçtiği belirtilen kabulde, iki ülke arasındaki müttefikliğin çeşitli alanlarda ve yönlerde gelişmesi için ilgili bakanlıklara çalışmaların istikrarlı bir hızla yürütülmesi yönünde talimat verildiği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin her alanda pekişmesine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemine işaret edilirken Binali Yıldırım'ın Aksakallar Konseyi Başkanı olarak teşkilat çerçevesinde yürüttüğü faaliyetin önemine vurgu yapıldı.

İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında Türk şirketlerinin faaliyetlerine de değinilen görüşmede Yıldırım, tebrikler için Aliyev'e teşekkür etti.

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin başarılı geçtiğini belirten Yıldırım, beraberindeki heyetle Şuşa'ya gideceğini ve oradaki geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmalarını yerinde göreceğini kaydetti.

Yıldırım, Aksakallar Konseyi Başkanı olarak Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliklerinin daha da gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Görüşmede, Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti arasındaki uzun yıllara dayanan başarılı işbirliğinden memnuniyetle bahsedildi.

Kabulde, Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanvekili Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışladığı şarkıcı Azerin Yeni Şafak’a konuştu: Türkiye için canımı veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta alkışladığı şarkıcı Azerin Yeni Şafak’a konuştu: Türkiye için canımı veririm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde ‘Çırpınırdın Karadeniz’ türküsü performansını ayakta alkışladığı ünlü ses sanatçısı Azerin Yeni Şafak’a konuştu. Erdoğan’ın ayakta alkışlamasının kendisi için gurur verici bir hadise olduğunu belirten Azerin, “Türkiye için canımı verecek bir insanım. Orası benim anavatımdır” dedi. 90’lı yıllarda Türkiye’deki konseri sırasında bir Türk’ün tavsiyesiyle Çırpındı Karadeniz türküsüyle tanıştığını söyleyen sanatçı, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde ‘Azerin hanım söz veriyorum bir gün Azerbaycan bayrağını mutlaka Karabağ’a asacağız’ demişti. Bu anımı unutmuyorum” ifadelerini kullandı.


#Azerbaycan
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Binali Yıldırım
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 DGS geç başvuru ekranı