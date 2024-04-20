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İliç'te bir naaşa daha ulaşıldı

Erzincan İliç'teki maden sahası heyelanında toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldı. Cenazenin Adnan Keklik’e ait olduğu belirtildi. 5 Nisan'da da işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı.

04:00 - 20/04/2024 Saturday
Güncelleme: 05:12 - 20/04/2024 Saturday
Yeni Şafak
Enkazda cansız bedenine ulaşılan işçi Adnan Keklik oldu.
Enkazda cansız bedenine ulaşılan işçi Adnan Keklik oldu.

Türkiye’yi yasa boğan madenden 66 gün sonra gelen haberle acı tazelendi. Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda 9 işçi toprak altında kalmış, 5 Nisan’da işçilerden Uğur Yıldız’ın cenazesine ulaşılmıştı. İş makineleri ve onlarca personel toprak altındaki diğer 8 işçiyi arama çalışmalarını sürdürürken, dün bir işçinin daha cansız bedeni bulundu. Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin, evli ve 2 çocuk babası Adnan Keklik’e (42) ait olduğu tespit edildi. İliç doğumlu olan Keklik, ilçede toprağa verilecek. 7 kişinin cenazeleri hala toprak altında.


#Erzincan
#İliç
#maden kazası
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