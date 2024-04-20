İliç'te bir naaşa daha ulaşıldı

Türkiye’yi yasa boğan madenden 66 gün sonra gelen haberle acı tazelendi. Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda 9 işçi toprak altında kalmış, 5 Nisan’da işçilerden Uğur Yıldız’ın cenazesine ulaşılmıştı. İş makineleri ve onlarca personel toprak altındaki diğer 8 işçiyi arama çalışmalarını sürdürürken, dün bir işçinin daha cansız bedeni bulundu. Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin, evli ve 2 çocuk babası Adnan Keklik’e (42) ait olduğu tespit edildi. İliç doğumlu olan Keklik, ilçede toprağa verilecek. 7 kişinin cenazeleri hala toprak altında.