İliç'teki madende 2 cenazeye daha ulaşıldı

Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında kayıp olan Ramazan Çimen ve Kenan Öz isimli 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toprak altında kalan işçileri kurtarmak için 7/24 çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık” dedi. Bakan Bayraktar, kalan 5 işçiyi kurtarmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.





İŞÇİLERE SON GÖREV

Çöpler Maden Sahası’ndaki İliç yığının bir anda akmasıyla birlikte toprak altında kalan Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazeleri toprağa verildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeler, Yusuf Ziya Demir Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrası cenazeler ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.





9 IŞÇI KAYBOLMUŞTU

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da Uğur Yıldız'ın ve 19 Nisan'da Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.





İliç’teki sahayı CİMER’e bildirmiş!

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarını dinleyen komisyonda söz alan Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Aktürk, soru üzerine, bir işçinin madene ilişkin kişisel koruyucu donanımların kullandırtılmadığı yönünde CİMER'e faciadan iki ay sonra şikayet başvurusunun yapıldığını söyledi. Aktürk, "Bir işçimizin burada hijyen şartlarının oluşmadığı, bu noktada bir denetim yapılması talebi var; bunu da biz işleme aldık ve inceletiyoruz" dedi.





FACİA NASIL GELDİ?

Aktürk, maden faciasına sebeplerini şöyle sıraladı:

Yığın liç inşasının projeye uygun gerçekleştirilmemesi ve liçe fazla solüsyon verilmesi,

Yığın liçinde çatlaklara rağmen işçilerin uzaklaştırılmaması. Konteynerdeki çalışanların tahliye edilmemesi, iş makinelerinin kapatılmaması,

Sahaya girişin engellenmesi ya da liç sahasında yapılan çalışmaların durdurulması gibi kritik öneme sahip önlemleri içeren duyuruların mesaj ve e-posta ile haber verilmesi,

Solüsyon akışının acil olarak kesilmemesi,

Yığın kararlılığını bozmaya etki etme potansiyeli olan açık ocakta yapılan patlatmaların devam etmesi.





KAZA GÜNÜ MADENDE KAÇ KIŞI VARDI?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhammet Fatih Alodalı, kaza tarihinde madende taşeron işyerlerinin çalışanları dahil olmak üzere bin 837 işçi çalıştığını açıkladı. Sahada Anagold madenciliğin 599 çalışanı bulunurken, Çiftay şirketinin bin 181, Asil Çöpler şirketinin 16, Keklikler şirketinin 6, Kar-Sa şirketinin ise 35 çalışanı bulunuyordu.



