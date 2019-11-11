Gündem İlim dünyasına kadın mührü
EĞİTİM

İlim dünyasına kadın mührü

İran’da 25 yılı aşkın süredir kız çocuklarına yönelik faaliyet gösteren El Zehra Üniversitesi, çok sayıda bilim insanını eğitim ve bilime yönelik gerçekleştirilen çalıştayda buluşturdu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Muhabirimiz Aybike Eroğlu Rektör Mahnaz Nazeri’den El Zehra Üniversitesi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Muhabirimiz Aybike Eroğlu Rektör Mahnaz Nazeri’den El Zehra Üniversitesi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Enerji kaynaklarından, kadının modern hayattaki yerine kadar bir dizi önemli konunun ele alındığı çalıştayın üniversitenin tanınması anlamında önemli olduğunu belirten El Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahnaz Nazeri, “Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimi verilen üniversitemizde 10 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Yalnızca kızlara yönelik eğitim veriyoruz. Tıp hariç ilmi her alanda bölümümüz var” diye konuştu.

KADINLAR DAHA AKTİF OLACAK

  • Rektör Nazeri, “Dünya nüfusunun yarısından fazlasını kadınlar oluşturmasına rağmen hem dünya genelinde hem de İran’da ilmi düzey anlamına istenilen noktada değiliz. Biz bu alanda ülkemizde belirli bir boşluğu gidermeye çalışıyoruz. Üniversite olarak nanoteknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim veriyoruz. Bu yönde amacımız kadınları ilim ve teknolojide daha aktif hale getirmek” diye konuştu. 2 yıl önce Times Dergisi’nin yaptığı araştırmada üniversitenin 600’üncü sırada yer aldığını söyleyen Rektör Nazeri, “Üniversitemiz muhtelif dallarda derecelere sahip. Teknoloji alanında 400-600. sıralarda yer alıyoruz. Uzmanlık alanında 600. sıradayız. Son 4 yılda ilmi makale üretmede ICI sıralamasına göre önemli bir yere girdik” diye konuştu.

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