İlişkilerimiz en iyi seviyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in daveti üzerine gittiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılanan Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına başkanlık yaptı. Erdoğan resmi temaslar öncesi Sırbıstan’ın “Politika” gazetesine bir söyleşi verdi. Erdoğan söyleşide Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Türkiye’nin Sırbistan’a yaptığı yatırımların son iki yılda arttığına işaret eden Erdoğan, “TİKA’nın ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve sağlık, tarım gibi farklı alanlarda kalkınma yardımlarını hayata geçirdiğini görmek gurur verici” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan “TC TUR” uçağına, Sırbistan hava sahasına girişinde Sırbistan hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.

Vuçiç karşıladı





Erdoğan Belgrad Nikola Tesla Havalimanı’nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Sarayı’ndaki baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına başkanlık etti.

GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRECEK BİR DOSTLUK PROJESİ

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bugün ilişkilerimiz tarihinin en iyi seviyesinde. Bunda değerli Dostum Vuçiç’in rolü ve desteği büyük. Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temeli atıyoruz. Pekçok kişinin merakla takip ettiğini bildiğim bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu projeyi, sadece bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak bir proje olarak değil, bölgesel barışa da katkıda bulunacak ve gönülleri birleştirecek bir dostluk projesi olarak görüyoruz.

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BALKANLARDA BARIŞ VE İSTİKRARA ÖNEM VERİYORUZ

Bütün Balkanlarda barış ve istikrarın korunmasına çok büyük önem veriyoruz. Aynı şekilde Sırbistan’da da istikrarın korunmasına önem veriyor, Sırbistan’ın ekonomik kalkınma çabalarını ve AB üyelik sürecini destekliyoruz. Sırbistan’da refah ve huzur artarak sürdüğü takdirde bunun tüm bölgeye olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. Sırbistan bölgesel barışın korunmasında ve bölgenin kalkınmasında büyük bir öneme ve role sahip. Bunu Belgrad’ı her ziyaret edişimde daha da yakından görme şansı elde ediyorum.

TİCARET HACMİMİZ REKOR KIRDI

2009 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması’yla (STA) 2010 yılından bu yana ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 oranında arttı ve 2018 yılında rekor kırarak 1,2 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolar, sonrasında 5 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında yürürlüğe giren revize Serbest Ticaret Anlaşması ve bu ziyaretim sırasında imzalanan sanayi ve yatırım alanlarındaki anlaşmalar da hedeflerimizi yakalamamıza katkıda bulunacaktır.

KOSOVA’DA MUTABAKAT ÇAĞRISI

Kosova sorununda tarafların bütününün tatmin olduğu bir mutabakata varılması, Türkiye’nin de bir parçası olduğu Balkanların uzun vadeli istikrarı ve barışı için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, Belgrad-Priştine Diyalog Sürecinin devamını ve tarafların özgür iradesine ve uzlaşısına dayalı kalıcı ve kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını destekliyoruz. Sorunun çözümü için elimizden geleni yapmaya hazırız. İki ülke arasında varılacak bir mutabakat bizim de kabulümüz olacaktır.”

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Yeni Pazar’a başkonsolosluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Tarihi bir adım attık

İkili ilişkilerde tarihi bir adım daha attıklarını belirten Erdoğan, “Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar’a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi.” diye konuştu. Sırbistan ile ticaret hacminin uzun vadede 5 milyar dolara yükseltileceğini belirtti. Erdoğan, “Otomotiv, kauçuk boru imalatı, tekstil alanında faaliyet gösterecek 6 fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz, bir fabrikanın temelini atacağız. Bugün yatırımlarımız 200 milyon doları aştı. aziran ayında yürürlüğe giren anlaşma ile ulaştırma, e ticaret gibi sektörlerde ve tarım alanında ivme kazanacağız.” dedi. Türk şirketlerinin Sırbistan’daki istihdama her geçen gün artarak katkıda bulunduklarına işaret eden Erdoğan, “Yatırımlarımızla Sırbistan’da yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Barış köprüsü inşa edeceğiz

Türkiye’nin Balkanlar’ın istikrarında ve refahında yapıcı rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bölgenin Avrupa-Atlantik yönelimini destekliyoruz. Bölge ülkelerine mevcut sorunlarını geride bırakarak, aralarında diyalog ve iş birliğini arttırmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda 6 yıldır yapılamayan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi’ni yarın gerçekleştiriyoruz. Yarınki zirvenin ardından liderler olarak Sremska Raca-Kuzmin hattının temelini atarak Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi’ni başlatıyoruz. Böylece bölgemizde gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz. Sava Nehri üzerinde iki ülkeyi birbirine bağlayacak köprünün temelini atacak olmamız da bölge için çok anlamlı bir mesaj teşkil edecektir. Değerli dostum Vucic’e gösterdiği misafirperverlik için şahsım ve heyetim adına çok teşekkür ediyorum. Tüm projelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” Erdoğan ve Vucic basın toplantısının ardından birbirlerine iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 140’ıncı yılı anısına basılan anı pulları takdim etti.

Meclis’e nöbetçi bakan

TBMM’de bu hafta başlayacak ‘nöbetçi bakan’ uygulaması kapsamında, Meclis’e her hafta farklı bakan gelecek. TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri ‘nöbetçi bakan’ Meclis’te olacak. ‘Nöbetçi bakan’ milletvekillerinin taleplerini alacak. Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda, yarın AK Partili milletvekillerinin imzasının yer aldığı ‘Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülecek. Mecliste bugün CHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.