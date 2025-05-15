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Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik

Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü İstanbul'a heyet yollamaya karar verdik

17:0315/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası basın toplantısı yapıyor. Zelesnki ' İstanbul'a da gelmeyeceklerse biz, dünyada dolaşıp Rus aramayacağız.' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamalarının satır başları:


Ankara'ya kendisi gelmedi. İstanbul'a da gelmeyeceklerse biz, dünyada dolaşıp Rus aramayacağız. Rusya tarafından bir saygısızlık gösteriliyor. Burada üçüncü taraflar var. Bence Sayın Erdoğan ve Sayın Trump'a da saygısızlık gösteriliyor.


"Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben (Türkiye) buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım"

"ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik"

Hepimiz anlıyoruz ki adil bir barış olmalıdır. Ukrayna'nın güvenlik garantisiyle, BM tüzüğüne uygun olmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu teyit etti.


Siyasi iradenin yetersizliğinden söz edebiliriz. Ateşkes gerçekleşmeyecekse, ikili görüşmeler yapılmayacaksa biz partnerlerimizden daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, hazır olduklarında Rusya-Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.


Kırım Ukrayna'nındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman “Kırım Ukrayna'nındır” diyor. Kendisine minnettarım. Toprak bütünlüğümüzün nasıl sağlanacağını, krizleri nasıl çözeceğimizi konuşmaya hazırız. Herhangi bir toprağımızın Rusya'ya ait olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz.


Ayrıntılar geliyor...




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