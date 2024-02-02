İlk deprem konutları teslim ediliyor

6 Şubat depremleri üzerinden geçen bir yılın ardından yapımı tamamlanan ilk 41 bin konut ve 5 bin köy evi, hak sahiplerine teslim edilecek. 10 bini Gaziantep'te yer alan konutların anahtar teslimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle pazar günü yapılacak.

EYLÜL AYINDA TAMAMI YERLEŞECEK

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında ihalesi tamamlanan 180 bin konutun yapımına başlanmasıyla birlikte 1 yıl içerisinde 319 bin konutun toplamda ise 680 bin konutun yapılması bekleniyor. 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evi inşaatının sürdüğü Gaziantep'te, 10 bin konutun yapımı tamamlandı. Bu konutların teslimini pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Gaziantep’te depreme yoğun olarak hazırlanıyoruz. 25 bin konutun ihalesi yapıldı. Yerleşim yerlerimizde

jeolojik etütler yapıldı.

Tüm riskler değerlendirildi. Belli öncelikler yaptık. Ağır hasarlılar, depremde vefat edenlerin ailesi, engelli olanlar gibi öncelik verdiğimiz gruplar var. Eylül ayı geldiğinde de Gaziantep’teki depremzedelerin tamamını evlerine yerleştirmiş olacağız. Pazar günü itibarıyla 41 bin konut teslim edilecek. Bunun 10 bini Gaziantep’te olacak” dedi.

Gaziantep’te gerçekleşen depremin ardından tarihi eserlerin ciddi zarar gördüğünü belirten Vali Çeber, depremin hasarının tarihi eserlerde süre bakımından 2 kat daha fazla süreye ihtiyaçları olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

TARİHİ ESERLER AYAĞA KALKIYOR

“Depremde tarihi eserlerimiz de zedelendi. Ancak ardından ciddi güvenlik tedbirleri aldık. Bir kısmının onarımına başlandı. Bir kısmının da projelendirme aşamaları devam ediyor. Biz bu konuda biraz daha fazla sabır bekliyoruz. Bu koyduğumuz 6 aylık 1 yıllık zamanlar, tarihi eserlerde 2 katına çıkıyor. Gaziantep Kalesi'nde surlarımızın bir kısmı yıkıldı. Taşlar tek tek numaralandırıldı. 5 ay önce inşaat başladı. 1 yıl sonra tamamlanacak.”

EKONOMİ TOPARLADI

Depremin ardından bölge ekonomisinin hızla toparladığının da altını çizen Vali Çeber, “Ekonomik kalkınma açısından da depremden önceki yıl, dış ticaret hacmimiz 19 milyar dolardı. Bu sene depreme rağmen aynı rakamlardayız. İlimizde şu an 500 bine yakın misafirimiz var. Bu şehrin hafızasından depremi çıkarmaya çalışıyoruz. 1 sene içinde küçük bir ülke kadar enkaz kaldırdık biz. Ve şimdi de insanlara evlerini teslim ediyoruz.” dedi.

180 bin konut inşa sürecinde

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasar tespit çalışmalarında depremde yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 680 bini konut ve köy evi, 170 bini de ticari alan olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm yapılması gerektiğini belirledi. Bu doğrultuda Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle sahada ilk etapta ihalesi tamamlanan 180 bin konut ve köy evi yapımına başladı.

* Adana’da toplamda 21 bin 21 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 3 bin 638 konutun yapımı sürüyor. 5 bin 239 konutun ihalesi tamamlandı.

* Adıyaman’da 64 bin 811 konut ve köy evi yapılacak. Bunlardan temeli atılan 4 bin 629 konutun yapımı sürüyor. Bin 425 konutun inşaatı kısa sürede başlayacak.

* Diyarbakır’da toplamda 21 bin 712 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan 6 bin 278 konutun yapımı başladı. 3 bin 14 konutun da ihalesi gerçekleştirildi.

* Elazığ’da toplamda 20 bin 261 konut ve köy evi yapılacak. Temeli atılan 2 bin 936’sının yapımı sürüyor. 3 bin 643 konutun da ihalesi gerçekleştirildi.

* Gaziantep’te 41 bin 922 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan temeli atılan 20 bin 319 konutun yapımı devam ediyor. 3 bin 829 konutun da ihalesi gerçekleştirildi.

* Kahramanmaraş’ta 112 bin 414 konut ve köy evi inşa edilecek. Temeli atılan 24 bin 321 konutun inşaatı hızla yükseliyor. İhalesi gerçekleştirilen 18 bin 873 konutun inşaatı kısa zamanda başlayacak.

Malatya’da 103 bin 19 konut ve köy evi inşa edilecek. 14 bin 338 konutun yapımına başlanıldı. 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi.

* Hatay’da toplam 254 bin 195 konut ve köy evi yapılacak. İ33 bin 971 konutun yapımı sürerken 19 bin 988 konutun da ihalesi yapıldı.

* Kilis’te 3 bin 361 konut ve köy evi inşa edilecek. Bunlardan bin 854 konutun yapımına başlandı. 120 konutun da ihalesi gerçekleştirildi.

* Osmaniye’de 20 bin 502 konut ve köy evi yapılacak. Temeli atılan 4 bin 892’sinin yapımı devam ediyor. İhalesi biten 639 konutun inşaatı yakında başlayacak.

* Şanlıurfa’da da toplamda 16 bin 782 konut ve köy evi inşa edilecek. 5 bin 715 konutun inşaatı başlatıldı. 3 bin 491 konutun ihalesi yapıldı. İhalesi yapılan tüm evlerin inşası yakın zamanda başlayacak.







