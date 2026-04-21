İlk derste gözyaşı vardı

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırının ardından çocuklar dün yeniden dersbaşı yaptı. 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrenci için kent genelindeki okullarda anma programı düzenlendi. Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dua edilerek Kur’an-ı Kerim okundu. Bazı öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okullarda öğrencilere destek olmak üzere görev aldı.