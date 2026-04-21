İlk derste gözyaşı vardı

21/04/2026, Salı
Kahramanmaraş'ta okul katliamının ardından eğitime ara veren okullar dün dersbaşı yaptı. Hayatını kaybedenler için Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda anma töreni düzenlendi ve dua edildi. Bazı öğretmen ve öğrenciler törende gözyaşlarını tutamadı. Şanlıurfa’da 16 kişinin yaralandığı saldırının ardından eğitime ara verilen Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de öğrenciler öğretmenlere gül dağıttı.

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırının ardından çocuklar dün yeniden dersbaşı yaptı. 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ve 8 öğrenci için kent genelindeki okullarda anma programı düzenlendi. Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dua edilerek Kur’an-ı Kerim okundu. Bazı öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okullarda öğrencilere destek olmak üzere görev aldı.


Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Politika faizi artar mı sabit mi kalır? 2026 Nisan PPK toplantı tarihi