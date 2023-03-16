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İlk Evim’de İstanbul için kura zamanı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim’de İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konutun kura çekimleri bugün Tuzla ile başlayacak, 19 Nisan’a kadar Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri ile sürecek. 250 bin sosyal konutun kurası 80 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İlk Evim Projesi.

İlk Evim Projesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hayata geçirilen ‘İlk Evim’ projesinde kura çekimleri, İstanbul'da bugün başlayacak. 250 bin sosyal konutun kurası 80 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde bugün başlayacak, 19 Nisan’da sona erecek.

EN BÜYÜK KONUT HAMLESİ

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri bugün Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 29 Mart'a kadar 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek. Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim’ projesi kuraları da İstanbul’la birlikte sona erecek.



#İlk Evim İlk İş yerim Projesi
#İstanbul
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#TOKİ
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İlk Evim’de İstanbul için kura zamanı
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