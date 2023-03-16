İlk Evim’de İstanbul için kura zamanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hayata geçirilen ‘İlk Evim’ projesinde kura çekimleri, İstanbul'da bugün başlayacak. 250 bin sosyal konutun kurası 80 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde bugün başlayacak, 19 Nisan’da sona erecek.

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri bugün Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 29 Mart'a kadar 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek. Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim’ projesi kuraları da İstanbul’la birlikte sona erecek.