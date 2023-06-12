İlk Evim’in pencereleri takılıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülen İlk Evim Projesi tüm hızıyla yükseliyor. Geçtiğimiz yıl 25 Ekim’de temelleri atılan 250 bin sosyal konutun ilk etabında önemli ilerleme kaydedildi. Aradan geçen 8 aylık süreçte bazı konutlar tamamlanma noktasına gelirken bazılarının da kaba inşaatı bitti, çatıları konuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliği taşıyan proje için 81 şehirde 250 bin konutun kuraları da tamamlandı.

Düzce Erzurum

ÇATI GÖRÜNDÜ, KAPI PENCERE TAKILACAK

İlk etapta temeli atılan Aydın, Ankara, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa’da konutların kaba inşaatları büyük oranda tamamlandı. Bazı konutların çatıları dahi yerleştirildi. Konutların kısa süre içerisinde kapı, pencere gibi kısımlarının takılması planlanıyor. Bunların yanı sıra Mardin, Aksaray, Denizli, Düzce ve Isparta’da da konutlarda ciddi ilerleme kaydedildi. Bu şehirlerdeki konutlar kat kat yükseliyor. Bazı konutların henüz demirleri bağlanırken, bazı konutların da son katı inşa ediliyor. İnşaatlar tamamen bittiğinde ince işçiliği yapılarak, hak sahiplerine teslim edilecek.

Ankara.

17 ŞEHİRDE ÇALIŞMA VAR

Projenin ilk etabı için Ankara’da 2 bin 171, Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265, ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri eş zamanlı atıldı.

İki projenin konutları eş zamanlı teslim

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler nedeniyle yıkılan konutlar ile İlk Evim Projesi kapsamında yapılacak konutlar aynı anda yükseliyor. Sosyal konut kapsamında Gaziantep’te 10 bin 24, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Diyarbakır 4 bin 800, Hatay 4 bin 450, Kahramanmaraş 3 bin 101, Malatya 2 bin 251, Adıyaman bin 750, Elazığ bin 651, Osmaniye 1550, Kilis 500 konut yapılacak. Bunların yanı sıra ilk etapta 319 bin deprem konutu inşa edilecek. Bölgeye toplam 361 bin 433 konut yapılması planlanıyor. İlk etap sosyal konutların ve deprem konutlarının eş zamanlı olarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İlk Evim konutlarının teslim tarihi deprem sebebiyle ertelenmeyecek. 250 bin konut daha önce planlandığı gibi 2 yıl içerisinde teslim edilecek.











