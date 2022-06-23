İlk gemi Zonguldak yolunda

d gemisi dün 16:00'da tamamı Rus olan 14 personel ile boş olarak Rusya’da bulunan Novorossiysk Limanı’na hareket etti.

Tahıl krizini önlemek için Karadeniz’de hayata geçirilmesi planlanan tahıl koridoruyla ilgili ilk toplantı Moskova’da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı heyeti dün Moskova’da tahıl krizinin çözümü için Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahıl gemilerinin tahliyesi ve Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki uçağın Türkiye'ye emniyetle ulaşımı konularını görüştü.

22 ŞUBAT’TAN BU YANA LİMANDA

Ana gündem maddesi tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından sorunsuz bir şekilde tahliyesinin olduğu görüşmede, sorunun çözülmesi için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında 4’lü görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. Moskova’daki ilk görüşmeden sevindirici bir haber de geldi. Ukrayna limanında 22 Şubat’tan itibaren mahsur kalan Türk kuru yük gemisi limandan ayrılarak Türkiye’ye yola çıktı. “Azov Concord” isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki 6 geminin beklediği Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu. Türk sahipli Azov Concord gemisi dün 16:00'da tamamı Rus olan 14 personel ile boş olarak Rusya’da bulunan Novorossiysk Limanı’na hareket etti. Burada kömür yükü alacak ve oradan Zonguldak Limanı’na gelecek.

REKLAM