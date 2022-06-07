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İSTANBUL

İlk hacı kafilesi yola çıktı

Salgının sona ermesiyle iki yıl aradan sonra tekrar başlayan hac ibadeti için, ilk kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı. 193 hacı adayı ve yakınları, Üsküdar’da düzenlenen programda gözyaşlarını tutamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk hacı kafilesi yola çıktı
193 hacı adayı Üsküdar’dan uğurlandı.

Bu yıl yapılacak hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile, 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programıyla hacca yolcu edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı programda, ilahiler ve Kuran-ı Kerim okundu. Duygusal anların yaşandığı programda hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Program sonunda 193 hacı adayı Harem Otogarı'ndan otobüslere binerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

193 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katıldığı programda, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yaptığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.
193 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katıldığı programda, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yaptığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Salgın nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek. Hac'dan dönüşler ise 14 Temmuz'da başlayacak. Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.

Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda 900 grup hocası, 200 kafile başkanı, 250 kadın irşat görevlisi ve havalimanları ile otellerde 600 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak.

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