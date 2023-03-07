İlk hedef güvenli yeni evlere kavuşturmak: 10 Mart’ta seçim kararı alınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en önemli gündemlerinin insanları bir an evvel güven ve huzurla yaşayacakları yeni evlerine kavuşturmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye’deki 4 saatlik toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri”nde 46 bin 104 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

YARIM MİLYON İNSAN YARDIMA KOŞTU

Depremin ardından tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, “Deprem sonrası bakanlarımız koordinasyonu üstlendi. Askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı. Yardım ve destek personeli toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllü bölgede vazife üstlendi. Bireysel olarak gelenlerle yaklaşık yarım milyon insan depremzedelerin imdadına koştu. Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, iklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki, çalışmaların ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık” diye konuştu.

HEDEF 2 AYDA 100 BİN KONTEYNER

“Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz.”

50 BİN BİNANIN ENKAZI KALDIRILACAK

“Devletimizin gücü ve milletimizin alicenaplığı öylesine büyüktü ki kötü emsaller birer teferruat olarak kaldı. Barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz, enkaz kaldırma çalışmalarına hızla devam ettiğimiz bir yere geldik. Hızla enkazını kaldırmamız gereken 50 bin bina var. Bir yandan da insanlarımızı yeni evlerine taşımak istiyoruz. En önemli gündemimiz insanlarımızı bir an evvel güven ve huzurla yaşayacakları yeni evlerine kavuşturmaktır.”

DURMAK, DİNLENMEK BİZE HARAM

“Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız, önümüzdeki 2 ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçilmiştir. Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz.

Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır.”

Tüm borçlar silindi

Depremzedeler için yapılanları sıralayan Erdoğan şunları söyledi: “Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.”

Kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümet olarak bugüne kadar ülkemizi depreme ve diğer afetlere hazırlamak için kapsamlı çalışmalar yaptık” diyerek şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm projeleri de biriydi. 6 Şubat’ta bir kez gördük ki felaketler bizim hazırlıklarımızı beklemiyor. Tek başına kentsel dönüşüm projelerinde yaşadığımız sıkıntılar bile afetlerle mücadelede yeni anlayışı ve yöntemi hayata geçirmemizin şart olduğunu gösteriyor. Kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması için adeta yalvardık. Bu konunun siyasetin malzemesi olamayacak kadar hayati öneme sahip olduğunu, kaybedilen her anın göz göre göre gelen yıkımlara biraz daha yaklaştırdığını söyledik. Türkiye’nin kontrolsüz köyden kente göç akımı, sağlıksız yapılaşmaya yol açmaya kalmamış, şehirlerimizin merkezlerini de felç etmiştir. Kalitesiz yapı stokumuz en büyük baş ağrımıza dönmüştür.”

BİR DAHA 6 ŞUBAT YAŞAMAMAK İÇİN

“Kentsel dönüşüm projeleriyle bu güne kadar yenilediğimiz 3,3 milyon konut elbette önemlidir. 15 yıldır kentsel dönüşüm dedik, başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet ‘Biz kentsel dönüşüme karşıyız’ dediler. Bununla ilgili çeşitli mitingler yaptılar. Vatandaşı topladılar. Şimdi de o vatandaş önümüzü kesiyor ‘Ne olur bizim de binalarımızı yıkın’ diyor. Ne olur imara aykırı olan evlerden kurtulun, size yakışan evleri bir an önce yapalım diyoruz. Şu anda halen 81 ilimizde 250 bin konutun yenilenmesi, ayrıca TOKİ’ni sosyal projelerinde ilave 250 bin sosyal konutun inşası sürüyor. Kimi muhalefet partilerin kimi belediye ve sivil toplum kuruluşu görünümlü ideolojik yapıların, kimi tahrikleri kapılan vatandaşımızın kurbanı kentsel dönüşümdeki kayıplar bizi büyük tehditle karşı karşıya bıraktı. Süreci geliştirmenin vebali ağırdır. Bir kez daha vatandaşlarıma 6 Şubat acılarını bir daha yaşamak için eski ve eksikli binalarını bir kez daha kentsel dönüşüme sunmalarını rica ediyorum.”

10 Mart’ta seçim süreci başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gündem sapmasına yol açarak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır” diyerek şöyle devam etti: “14 Mayıs tarihinde seçimin yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Seçim sürecindeki gündemimizde deprem olacak. 10 Mart Cuma günü Anayasa’nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz.”



