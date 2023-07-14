İlk işleri KHK’lıları savunmak oldu

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un ilk imza sahibi olduğu araştırma önergesinde, 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK’ların hukuka aykırılık sorunu taşıdığı iddia edildi. KHK’ların hak ihlallerine yol açtığı savunuldu ve bu ihlallerin giderilmesinde izlenecek yöntemlerin belirlenmesi istendi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Özbudun, kararnamelerle “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin “Sanığın masumiyeti karinesi”nin, “Ceza normlarının geçmişe yürümezliği” ilkesinin, “Yargılamasız ceza olmaz” ilkesinin ihlal edildiğini savundu. KHK’lıların sivil ölüme mahkum edildiğini iddiasını bir kez de Meclis kürsüsünden yineleyen Özbudun, hukukun ölçülülük ilkesiyle çeliştiğini iddia etti. Özbudun’a CHP’nin KHK’lı milletvekili Yüksel Taşkın destek verdi. Önerge, Meclis’te yapılan oylamada reddedildi.