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İlk işleri KHK’lıları savunmak oldu

Gelecek Partili 10 vekilin katılımı ile kurulan SP Meclis Grubu, KHK’lılara yeniden yargı yolunun açılması için araştırma önergesi verdi.

Uğur Duyan
04:00 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Önerge, Meclis’te yapılan oylamada reddedildi.

Önerge, Meclis’te yapılan oylamada reddedildi.

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’un ilk imza sahibi olduğu araştırma önergesinde, 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK’ların hukuka aykırılık sorunu taşıdığı iddia edildi. KHK’ların hak ihlallerine yol açtığı savunuldu ve bu ihlallerin giderilmesinde izlenecek yöntemlerin belirlenmesi istendi.


OYLAMADA REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Özbudun, kararnamelerle “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin “Sanığın masumiyeti karinesi”nin, “Ceza normlarının geçmişe yürümezliği” ilkesinin, “Yargılamasız ceza olmaz” ilkesinin ihlal edildiğini savundu. KHK’lıların sivil ölüme mahkum edildiğini iddiasını bir kez de Meclis kürsüsünden yineleyen Özbudun, hukukun ölçülülük ilkesiyle çeliştiğini iddia etti. Özbudun’a CHP’nin KHK’lı milletvekili Yüksel Taşkın destek verdi. Önerge, Meclis’te yapılan oylamada reddedildi.


#Saadet Partisi
#DEVA Partisi
#Ahmet Davutoğlu
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