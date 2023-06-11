İlk kurbanlar depremzedeye

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde ilk kurban vekaletlerini almaya başlayan TDV, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine görevli ve gönüllüler nezaretinde emanetleri ulaştıracak. TDV Genel Müdürü İzani Turan, “Vakfımızın tüm organizasyonlarında en ön safta geleceğimizin teminatı gençlerimiz yer alıyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması konusunda da genç görevli ve gönüllümüz ile bağışçılarımız bizim en büyük destekçimiz oldu. Vekaletle kurban kesim organizasyonumuzda da gençlerimiz bizim en büyük destekçimiz oluyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle ilk kurbanını kesmeye hazırlanan her gencimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmaya davet ediyoruz. Gençlerimizin emanet edeceği ilk kurbanlar deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını saracak.” ifadelerini kullandı.