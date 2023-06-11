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İlk kurbanlar depremzedeye

Diyanet, "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasıyla gençleri, deprem bölgesinde kesilmek üzere kurbanları için vekâlet vermeye çağırdı. Türkiye Diyanet Vakfı’na ‘tdv.org’ ve ‘bagis.tdv.org’ adresleri üzerinden vekâlet verilebiliyor, bağış yapılabiliyor.

04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
"İlk Kurbanım İlk İyiliğim"

"İlk Kurbanım İlk İyiliğim"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” kampanyası başlattı. Bu sayede gençlerin emanet edeceği kurbanlar, depremzedelerin yaralarını saracak. TDV, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesine katkı sağlayan kurban ibadetini gençlere aşılamak amacıyla “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” sloganıyla yürütülen kampanya bu yıl da sürdürüyor.

GENÇLERİMİZ HEP EN ÖN SAFTA

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde ilk kurban vekaletlerini almaya başlayan TDV, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine görevli ve gönüllüler nezaretinde emanetleri ulaştıracak. TDV Genel Müdürü İzani Turan, “Vakfımızın tüm organizasyonlarında en ön safta geleceğimizin teminatı gençlerimiz yer alıyor. Deprem bölgesinde yaraların sarılması konusunda da genç görevli ve gönüllümüz ile bağışçılarımız bizim en büyük destekçimiz oldu. Vekaletle kurban kesim organizasyonumuzda da gençlerimiz bizim en büyük destekçimiz oluyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle ilk kurbanını kesmeye hazırlanan her gencimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmaya davet ediyoruz. Gençlerimizin emanet edeceği ilk kurbanlar deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını saracak.” ifadelerini kullandı.



#Kurban Bayramı
#Türkiye Diyanet Vakfı
#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#İnsani Yardım
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