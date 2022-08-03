İlk tahıl gemisi İstanbul’da

Ukrayna tahılını dünyaya ulaştıracak ilk tahıl gemisi dün akşam saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan önceki gün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisi dün akşam 21.00 sularında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirledi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Dün (Önceki gün) Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir.” bilgisi verildi.

İSTANBUL’DAN SONRA BEYRUT’A GİDECEK

Önceki gün Odessa Limanı’ndan ayrılarak dün akşam saatlerinde İstanbul’da demirleyen Sierra Leon bayraklı kuru yük gemisi, 27 bin ton mısır taşıyor. Bugün sabah saatlerinde Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetlerin denetim yapacak. Gemi, denetleme sonucuna göre yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana ulaşması bekleniyor.

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Özcan Altunbulak



ADIM ADIM TAKİP

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde (MKM), gemiye ilişkin basın açıklaması yapıldı. MKM Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri ürünlerin Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamanın hedeflendiğini söyledi. Altunbulak, şunları kaydetti:

“Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna’nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir.”

İSTANBUL ANLAŞMASIYLA HAYATA GEÇTİ

RAZONI isimli gemi; Ukrayna tahılının dünyaya açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftalar süren diplomasi mesaisi sonrası Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna’dan gelen heyetlerin imzaladığı tahıl koridoru anlaşması sonrası yola çıktı. Anlaşma sonrası İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, diğer gemilerin de yolculuğunu koordine edecek.

GÜNDEM Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu