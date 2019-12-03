Gündem İlk veto çevre için
POLİTİKA

İlk veto çevre için

Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen yasayı veto etti. Veto kararını açıklayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu bilgileri verdi: Baca filtrelerinin daha fazla gecikmemesi için Cumhurbaşkanımız bir irade koymuştur ortaya. İmza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir. Daha önce 7 yıllık süre verilmişti. Bunun uzatılması devletin insan sağlığını koruma ödeviyle bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yeniden değerlendirilmesinde fayda görmüştür.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santral bacalarını filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bugün başlayacak NATO Zirvesi’ne de değinen Çelik şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Türkiye’nin güvenliğinin korunması konusundaki bütün tezlerimiz sahada ve masada gücünü korumaya devam etmektedir. Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekatı’na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO’ya çağrı yapıyorlar. Yaptığımız çağrıya karşı gelmeleri onların bu çifte standardını gösteriyor.”

EN SON İNSAN MACRON!

“‘Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye, NATO’dan yardım bekleyemez’ diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron’dur. ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ diye bir soru sordu kendisi. Macron’a sorulması gereken soru ‘Sizin Mali’de ne işiniz var ya da Afrika’nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?”

CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞRU BULMADI

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayla ilgili açıklama yapan Çelik, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir. Cumhurbaşkanımız erteleyen yasayı uygun bulmadı. Daha önce 7 yıllık süre verilmişti. Bunun uzatılması devletin insan sağlığını koruma ödeviyle bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yeniden değerlendirilmesinde fayda görmüştür. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.”

ÇEVRE HASSASİYETİ

  • “Baca filtrelerinin daha fazla gecikmemesi için Cumhurbaşkanımız bir irade koymuştur ortaya.
  • Devlet her şeyi yüklenecek olsaydı burada bu veto gerçekleşmezdi. Bu ilk vetodur. Bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.”

İletişim Başkanlığından Erdoğan’ın veto kararına ilişkin açıklama: İnsan sağlığı ve çevrenin korunması devletin başta gelen Anayasal ödevidir
GÜNDEM
İletişim Başkanlığından Erdoğan’ın veto kararına ilişkin açıklama: İnsan sağlığı ve çevrenin korunması devletin başta gelen Anayasal ödevidir
Acı haber

Acı haber

​Barış Pınarı ve Pençe 3 harekatlarında görevli 2 askerimiz şehit oldu.
Altıncı kez Messinin

Altıncı kez Messi'nin

​Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülü sahibini buldu.
RTÜKtenNetflixe teşekkür

RTÜK'ten
Netflix'e teşekkür

Netflix, çocuklara yönelik PIN kodu ile koruma uygulamasına geçmişti.
Beşiktaş<br>zirveye yürüyor

Beşiktaş
zirveye yürüyor

Haftanın kapanışında Beşiktaş farklı kazandı.
208 kişi öldü

208 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.
Engel onları<br>eksik gören kalplerde

Engel onları
eksik gören kalplerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı.

Gerekçeler açıklandı

Gerekçeler açıklandı

​İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre yasası açıklaması.
Borsa zirveyi gördü

Borsa zirveyi gördü

​BIST 100 endeksi, 108 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı.
Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.