İlk veto çevre için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santral bacalarını filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bugün başlayacak NATO Zirvesi’ne de değinen Çelik şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Türkiye’nin güvenliğinin korunması konusundaki bütün tezlerimiz sahada ve masada gücünü korumaya devam etmektedir. Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekatı’na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO’ya çağrı yapıyorlar. Yaptığımız çağrıya karşı gelmeleri onların bu çifte standardını gösteriyor.”

EN SON İNSAN MACRON!

“‘Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye, NATO’dan yardım bekleyemez’ diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron’dur. ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ diye bir soru sordu kendisi. Macron’a sorulması gereken soru ‘Sizin Mali’de ne işiniz var ya da Afrika’nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?”

CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞRU BULMADI

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayla ilgili açıklama yapan Çelik, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir. Cumhurbaşkanımız erteleyen yasayı uygun bulmadı. Daha önce 7 yıllık süre verilmişti. Bunun uzatılması devletin insan sağlığını koruma ödeviyle bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yeniden değerlendirilmesinde fayda görmüştür. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.”

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ÇEVRE HASSASİYETİ

“Baca filtrelerinin daha fazla gecikmemesi için Cumhurbaşkanımız bir irade koymuştur ortaya.

Devlet her şeyi yüklenecek olsaydı burada bu veto gerçekleşmezdi. Bu ilk vetodur. Bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.”