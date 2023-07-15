İlk yarışmaya ilgi büyüktü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da aralarında olduğu çok sayıda davetli de programda hazır bulundu. Geceye katılan davetliler ve Mustafa Cambaz’ın yol arkadaşları, Yeni Şafak’ı tebrik ederek yarışmanın devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yarışmaya iştirak eden tüm kardeşlerimizin Şehit Mustafa Cambaz'ın emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarını ümit ediyorum. Mustafa ile beraber kahramanca toprağa düşen 251 insanımız o gece canları pahasına bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi hediye ettiler.” dedi. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, şehit Mustafa Cambaz anısına düzenlenen yarışmanın geleneksel hale getirileceğini belirterek, “Onu asla unutmayacak ve unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı. “2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları” kategorisinde “Busenaz Sürmeli Olimpiyat Şampiyonu” fotoğrafıyla birincilik ödülünü kazanan Elif Öztürk,“Cambaz’ın 15 Temmuz’da şehit haberini aldığımızda çok üzüldük. Meslek şehidimiz olarak tarihi geçti. Onun adına düzenlenen bir fotoğraf yarışmasında birinci seçilmek beni ayrı mutlu ediyor. Kariyerimde çok anlamlı bir ödül olarak yerini aldı. Cumhurbaşkanından ödül almak da çok gurur vericiydi.” şeklinde konuştu.