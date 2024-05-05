İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosu ortaya çıktı

Türkiye, yeni bir uydusunu daha uzaya göndermeye hazırlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili gelinen noktayı paylaştı.
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini söyleyerek, "Logonun ilhamını, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık." dedi.
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A'nın haziran ayında Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX'in merkezine gönderileceğini aktardı.
Bütün testleri geçti
Türksat 6A'nın üretim, montaj, entegrasyon ve testlerinin, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ iş birliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
Yapılan testlerde, uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak tüm koşullara dayanıklılığı test edildi. Bütün testlerimizi başarıyla tamamladık.