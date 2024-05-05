İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosu ortaya çıktı

Bir zamanlar Windows masaüstü bilgisayarların en çok kullanılan MP3 çalma uygulaması Winamp, çok yakında yeni müzik platformu ile yıllar sonra yepyeni sürümüyle geri dönmeye hazırlanıyor. Winamp, Llama Group tarafından yenilenerek Temmuz 2024'te kullanıma sunulacak. Yenilenen platform, sanatçılara para kazanma imkanı sunacak ve klasik Winamp da güncellenecek.